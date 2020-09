Il patriota: stasera su Rai Movie il film con Heath Ledger e Mel Gibson

Mel Gibson torna, in veste di attore, stasera su Rai Movie, alle 21:10, ne Il patriota, film storico ambientato durante la guerra di Indipendenza americana, diretto da Roland Emmerich. Nel cast, al fianco di Mel Gibson, nel ruolo di suo figlio, c'è Heath Ledger.

Carolina del sud 1776, l'eroe di guerra Benjamin Martin (Mel Gibson) vive con i suoi sette figli lontano dai campi di battaglia che lo hanno visto combattere contro i francesi e ben distante anche dai tumulti che stanno per dare corso alla sanguinosa Guerra d'indipendenza americana. Martin non condivide molte delle motivazioni che stanno portando alla ribellione contro l'Inghilterra ma, dopo avere visto giustiziare uno dei suoi figli da una pattuglia di inglesi, deciderà di combattere per la patria e per liberare il figlio Gabriel (Heath Ledger).