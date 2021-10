Il Paradiso delle Signore: Neva Leoni si sposa, ecco chi le ha fatto la proposta di matrimonio

Neva Leoni, l'attrice de Il Paradiso delle Signore, ha ricevuto un'incredibile proposta di matrimonio: la donna è recentemente stata ospite a Oggi è un altro giorno dove ha svelato i dettagli della bellissima e peculiare proposta e dell'uomo che l'ha conquistata.

La Leoni, che nella serie interpreta Tina Amato, ha ricevuto l'ormai divenuta celebre proposta dal suo compagno, Claudio Colica. "Era finito il film, eravamo al cinema e Claudio si mette in ginocchio, e mi chiede di sposarlo. Aveva preso la sala, eravamo solo noi, era appena finito il lockdown. Mi chiede di sposarlo, e sullo schermo dall'altro lato, parte 'allora ha detto sì, sì... e io sì", ha svelato Neva.

La sorprendente proposta, organizzata nei minimi dettagli, ha avuto luogo in un luogo sicuramente molto importante e significativo per l'attrice: si tratta di un cinema, di una splendida sala cinematografica che evidentemente ha colpito molto profondamente la star della serie televisiva diretta da Monica Vullo. La data ufficiale del matrimonio, a quanto pare, non è ancora stata rivelata dalla coppia.

Neva Leoni, nel frattempo, si gode il successo della serie Il paradiso delle signore, in cui interpreta Tina Amato. L'attrice dal 17 ottobre sarà presente anche nella nuova serie di Rai uno, Cuori, dove continuerà sicuramente a sorprendere i fan e a conquistare il pubblico.