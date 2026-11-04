Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 5 novembre: Irene scopre il segreto di Simona

Nuovi segreti vengono a galla e vecchie ferite tornano a farsi sentire a Il Paradiso delle Signore 11. La soap torna su Rai 1 giovedì 5 novembre con una puntata che mette al centro soprattutto Simona, sempre più in difficoltà davanti a un passato che non sembra affatto chiuso.

Irene riesce finalmente a capire qualcosa in più su di lei, mentre Matteo continua a interrogarsi sull'uomo che ha appena incontrato e decide di condividere i propri dubbi con Marcello. Intanto Rebecca ottiene ciò che desiderava, ma il coinvolgimento di Diana rischia di complicare ancora di più le cose. Le anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata di mercoledì 4 novembre de Il paradiso delle signore, Valter cerca l'aiuto delle Veneri per spingere Simona a tornare ad allenarsi. Il suo tentativo, però, ottiene l'effetto opposto: la ragazza reagisce male e dimostra ancora una volta quanto il tema della danza tocchi un punto particolarmente doloroso della sua vita.

Al Paradiso, intanto, Botteri non nasconde le proprie perplessità sulla campagna "Ad Occhi Chiusi" ideata da Riccardo. A offrirgli una nuova prospettiva è Delia, che con un suggerimento riesce a fargli guardare il progetto da un'angolazione diversa.

Matteo ha invece qualcosa di importante da raccontare a Marcello: le novità riguardano il padre di Lia e aprono interrogativi che non possono essere ignorati. Sul fronte sentimentale, Cesare riconosce che Diana potrebbe davvero dare una mano a Rebecca nel suo tentativo di avvicinarsi a Filippo. Per Elisa, infine, l'annullamento della cena di lavoro del grande magazzino cambia completamente i programmi e trasforma la sua serata in un'occasione decisamente inattesa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 5 novembre

Nella puntata di giovedì 5 novembre, Marcello interviene per sistemare il guasto alla casa-famiglia e riesce a trovare una soluzione. Odile, però, insiste per contribuire alle spese, mostrando ancora una volta quanto tenga al progetto e alle persone che lo portano avanti.

Rebecca, nel frattempo, raggiunge un piccolo traguardo: grazie alla mediazione di Diana riesce finalmente a ottenere un appuntamento con Filippo. Ma la soddisfazione dura poco. Rebecca comincia infatti a sospettare che dietro l'improvvisa disponibilità della cugina possa esserci anche Carla. Il dubbio basta a farla irrigidire e a spingerla a prendere le distanze da Diana.

A sorprendere Irene è invece una scoperta su Simona. La giovane capisce che Simona non ha semplicemente praticato danza in passato: è una vera ballerina. Osservandola, però, Irene comprende anche qualcosa di più profondo. Il corpo di Simona sembra conservare ancora la memoria di un dolore che lei prova a tenere nascosto, rendendo sempre più evidente quanto il ritorno alla danza sia legato a una ferita mai davvero superata.

Matteo, infine, torna a parlare con Marcello dell'incontro avuto con Carmine Mandalà, il padre di Lia. Quell'uomo non lo convince affatto e Matteo ammette apertamente di nutrire parecchi dubbi sul suo conto. Una sensazione che potrebbe presto aprire un nuovo fronte nella vita di Lia e di chi le sta accanto.