Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 15 ottobre: Marta e Adelaide aspettano il verdetto su Riccardo

Il clima resta teso a Il Paradiso delle Signore 11, dove nella puntata in onda giovedì 15 ottobre su Rai 1 diverse questioni arrivano a un momento delicato. Al centro della scena c'è ancora Riccardo, dopo che Adelaide ha iniziato a temere una possibile ricaduta nella droga. Marta resta accanto alla zia mentre entrambe aspettano una risposta capace di cambiare gli equilibri familiari.

Nel frattempo, anche sul fronte professionale le difficoltà non mancano. Odile cerca una soluzione per evitare il peggio alla GMM, mentre al Paradiso finalmente arriva una buona notizia: gli abiti di Botteri sono salvi. Un successo che riporta in primo piano lo spirito di squadra del grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Le Veneri

Nella puntata de Il paradiso delle signore di mercoledì 14 ottobre, Adelaide continua a osservare con crescente preoccupazione il comportamento di Riccardo. La Contessa teme che dietro la crisi del nipote possa nascondersi una nuova caduta nella tossicodipendenza e decide di non ignorare i suoi sospetti. Per avere una risposta certa, coinvolge Marta e le comunica la scelta di sottoporre Riccardo a un test antidroga.

Al Paradiso, intanto, le Veneri continuano ad aiutare Concetta senza coinvolgere Elisa. Quando quest'ultima scopre cosa sta accadendo, però, sorprende tutte: invece di creare nuovi problemi, decide di partecipare in prima persona e di contribuire a risolvere la situazione.

Barbara, costretta a studiare in Caffetteria, cerca invece un luogo più adatto. Johnny prova a darle una mano e propone a Irene di aiutarla a trovare una sistemazione alternativa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 15 ottobre

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata di giovedì 15 ottobre, tutta l'attenzione di Marta e Adelaide è concentrata su Riccardo. Le due donne attendono l'esito del test antidroga e sanno che, qualunque sia il risultato, dovranno affrontare la reazione del giovane. Per Adelaide è soprattutto il momento della verità: i suoi timori possono trovare conferma oppure lasciare spazio a uno scenario completamente diverso.

Sul fronte della GMM, Odile non rinuncia a cercare una via d'uscita. La giovane mette a punto un piano alternativo per salvare l'azienda, ma la strada scelta appare decisamente più pericolosa rispetto al progetto di prêt-à-porter popolare sostenuto da Iacopo. Una scommessa che potrebbe rilanciare la GMM oppure complicare ulteriormente una situazione già fragile.

Mimmo, invece, non riesce ad accettare l'offerta di lavoro ricevuta da Rebecca al Circolo. Marcello considera quella proposta un'opportunità importante e vede nel suo rifiuto un'occasione sprecata.

Elisa intercetta poi un dettaglio che non passa inosservato: quando Cesare incontra Irene e Johnny insieme, il suo evidente imbarazzo tradisce qualcosa che la ragazza registra immediatamente.

Al Paradiso arriva infine un momento di sollievo. Gli abiti di Botteri sono salvi e il pericolo sembra superato. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, il grande magazzino riscopre così il valore della collaborazione e quel senso di famiglia che continua a tenere uniti tutti nei momenti più difficili.