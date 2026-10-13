Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 14 ottobre: Adelaide teme una ricaduta di Riccardo

Adelaide è preoccupata per Riccardo e decide di fare chiarezza, mentre Elisa corre in aiuto di Concetta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dell'14 ottobre.

Nuovi timori e qualche gesto inaspettato animano la puntata de Il Paradiso delle Signore 11 in onda mercoledì 14 ottobre 2026 su Rai 1. Al centro della scena torna soprattutto Riccardo, il cui momento di difficoltà continua a preoccupare la famiglia.

Adelaide teme infatti che dietro la sua crisi possa esserci qualcosa di molto serio e sceglie di non rimanere a guardare. Intanto, al grande magazzino, Elisa sorprende tutti prendendo una posizione che nessuno si aspetta. Scopriamo cosa succede nel nuovo episodio della soap daily grazie alle anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata di martedì 13 ottobre de Il paradiso delle signore, Marta prova a mettere da parte le tensioni del passato e si rivolge direttamente ad Adelaide. La preoccupazione per Riccardo supera infatti ogni vecchio rancore e Marta chiede alla Contessa di intervenire per dare una mano al giovane.

Mimmo, invece, torna a fare i conti con le sue delusioni sentimentali. La lettera di Agata riapre una ferita che sembrava essersi almeno in parte rimarginata e il ragazzo, ancora scosso, rifiuta persino una proposta di lavoro ricevuta da Rebecca.

Anche Concetta attraversa un momento complicato. Le Veneri si accorgono delle sue difficoltà e decidono di aiutarla senza attirare troppo l'attenzione. Nel frattempo il nuovo progetto della GMM nel settore del prêt-à-porter crea tensione tra Odile e Matteo e rischia di incrinare il loro equilibrio.

Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 14 ottobre

Nell'episodio di mercoledì 14 ottobre le condizioni di Riccardo diventano una fonte di crescente apprensione. Adelaide teme che il nipote possa essere ricaduto nella droga e confida i propri sospetti a Marta. Un'ipotesi pesante, che riporta inevitabilmente alla luce un passato doloroso e spinge la Contessa a voler ottenere risposte certe. Adelaide non intende infatti lasciare spazio ai dubbi e comunica alla nipote di aver preso una decisione precisa per capire cosa stia realmente accadendo a Riccardo.

Al Paradiso, invece, la situazione di Concetta prende una piega inattesa. Elisa scopre che le Veneri la stanno aiutando di nascosto e la sua reazione lascia tutte spiazzate. Invece di opporsi all'iniziativa o creare ulteriori tensioni, sceglie di mettersi personalmente in gioco per salvare la situazione. Un gesto che sorprende le colleghe e mostra un lato di Elisa decisamente meno prevedibile del solito.

Nel frattempo Barbara è costretta a studiare in Caffetteria perché non dispone di un posto più tranquillo in cui concentrarsi. La situazione non sfugge a Johnny, che decide di provare a darle una mano. Il ragazzo si rivolge così a Irene e le propone di cercare insieme una sistemazione più adatta per Barbara, coinvolgendola direttamente nella soluzione del problema.

Tra le preoccupazioni della famiglia Guarnieri e le piccole alleanze che nascono intorno al grande magazzino, la giornata porta quindi nuovi equilibri e qualche sorpresa destinata a incrinare i rapporti tra i protagonisti.