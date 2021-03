Il mostro di Firenze: stasera su La7 il documentario nella nuova puntata di Atlantide

Sarà dedicata al mostro di Firenze la nuova puntata di Atlantide, stasera su La7 alle 21:15, al cui interno andrà in onda il documentario della giornalista Andrea Vogt dedicato a uno dei casi di cronaca più famosi del nostro Paese.

Una storia di errori clamorosi e depistaggi che si spiegano solo con il tentativo di coprire un livello superiore di responsabilità nel quale si nascondevano i mandanti degli otto duplici omicidi consumati tra il 1968 e il 1985.

Il racconto di Andrea Purgatori entra nei meandri più oscuri di questo caso per il quale furono accusati e condannati solo i tre compagni di merende Pacciani, Lotti e Vanni.

Tra gli ospiti ci saranno Carlo Lucarelli, le criminologhe Chiara Penna e Flaminia Bolzan, e il genetista Emiliano Giardina che scoprì il Dna di Ignoto 1, l'assassino di Yara Gambirasio.

All'interno di questa cornice verrà trasmesso il documentario Il Triangolo della Morte - I Mostri di Firenze, diretto da Andrea Vogt, giornalista americana (The Daily Telegraph, The Guardian, BBC...) e regista di documentari per Millstream Films and Media (UK), specializzata su argomenti di crimine, politica e problematiche sociali. Con questo suo lavoro, racconta per la prima volta in modo esaustivo la vicenda del mostro di Firenze, e di quei casi che hanno terrorizzato l'area del "Triangolo della morte".

Le indagini, i crimini, i "mostri" vengono attentamente analizzati dalla Vogt come fenomeno criminale e sociale, le cui implicazioni sono state ben più ampie rispetto al mero accadimento dei delitti.

La colonna sonora originale è stata scritta ed arrangiata da Silvia Nair, edita e prodotta da Ala Bianca.