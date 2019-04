Il molo rosso: terza puntata stasera su Rai2

Il Molo Rosso, fiction di Alex Pina, ideatore de La casa di carta, torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la terza puntata. Come già successo la settimana scorsa, l'episodio sarà introdotto da Giampaolo Morelli, volto storico de L'Ispettore Coliandro. Il pubblico italiano sta dimostrando di gradire gli intrecci della serie, premiando Il molo rosso, di settimana in settimana, con oltre un milione di spettatori a puntata.

Al fianco di Álex Pina non soltanto la sceneggiatrice Esther Martinez Lobato e il regista Jesus Colmenar, entrambi già al lavoro sulla serie Netflix, ma soprattutto Álvaro Morte, diventato famoso come il volto de il Professore proprio ne La casa di carta. Punto di partenza de Il molo rosso è il classico triangolo amoroso attorno al quale ruotano i misteri delle relazioni sentimentali. Il denaro de La casa di carta, dunque, è sostituito dal sesso.

La trama della terza puntata: Alejandra (Verónica Sánchez) è sempre più vicina a Sol: va a prenderla a scuola e si occupa di lei quando si sente male. Un'irruzione a casa di Veronica (Irene Arcos) permette ad Alejandra e a Conrado (Roberto Enríquez) di passare un pò di tempo insieme. Intanto, Alejandra si avvicina anche a Vicent con una proposta audace. Veronica affronta quella che crede essere la moglie di Oscar, e sia Veronica che Alejandra leggono finalmente il testamento. Alejandra inizia a elaborare il lutto di suo marito, e questa consapevolezza la sconvolge: passa le giornate nel letto a piangere e a perdersi nei ricordi. Ada, Blanca e Katia fanno il possibile per aiutarla, anche se i loro sforzi non vengono necessariamente apprezzati. Katia assiste a un incontro di terapia di gruppo di Alejandra, e incontra Conrado, che ha dei sospetti sul suicidio di Oscar.

Manca veramente poco! Stasera alle 21.20 su #RaiDue la storia di Alex, Veronica e Oscar torna a farci compagnia con tantissimi colpi di scena...#IlMoloRosso pic.twitter.com/DurOkH3jdR — Rai2 (@RaiDue) 17 aprile 2019

Dove vederla: la prima stagione de Il molo rosso, composta da 8 puntate, andrà in onda ogni mercoledì sera su Rai2 in prima serata. In streaming sarà possibile seguire gli episodi sulla piattaforma RaiPlay. A partire dal giovedì su RaiPlay saranno presenti anche le repliche nella sezione dedicata.