Il molo rosso: quarta puntata stasera su Rai2

Il Molo Rosso, fiction di Alex Pina, ideatore de La casa di carta, torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la quarta puntata. Come già successo nelle settimane precedenti, l'episodio sarà introdotto da Giampaolo Morelli, volto storico de L'Ispettore Coliandro. Il pubblico italiano sta dimostrando di gradire gli intrecci della serie, premiando Il molo rosso, di settimana in settimana, con oltre un milione di spettatori a puntata.

Al fianco di Álex Pina non soltanto la sceneggiatrice Esther Martinez Lobato e il regista Jesus Colmenar, entrambi già al lavoro sulla serie Netflix, ma soprattutto Álvaro Morte, diventato famoso come il volto de il Professore proprio ne La casa di carta. La trama della quarta puntata aggiunge nuovi tasselli alla ricostruzione che Alejandra sta portando avanti per conoscere la doppia vita dell'ex marito Oscar: si scopre che Oscar frequentava uno strip club, ma si occupava soltanto della contabilità. Insieme a Conrado giungono alla scoperta del movente del probabile omicidio di Oscar: riciclava una grande quantità di denaro. Bianca ha dei dubbi sulla pubblicazione del suo romanzo. Katia interrompe la sua relazione con Big Boss e lui si concentra sugli investitori che accettano il nuovo progetto. Veronica scopre che Oscar le aveva mentito, cosa che aveva giurato di non fare mai, e che si occupava di traffici illeciti. Conrado cerca la chiave mancante dagli oggetti di Oscar e capisce chi è stato a rubarla e ad introdursi a casa di Veronica. Ada, delusa perché la sua amante, l'insegnante di aerobica, ha rifiutato i biglietti per andare a New York, abbandona la scuola.

🐎 Caro Oscar, ci hai lasciato con molti interrogativi, ma quello che ci tormenta di più è il seguente: perché hai lasciato in eredità a tua moglie un cavallo? L’appuntamento con #IlMoloRosso è per stasera alle 21.20 su #RaiDue pic.twitter.com/6O7ndISHMR — Rai2 (@RaiDue) 24 aprile 2019

Dove vederla: la prima stagione de Il molo rosso, composta da 8 puntate, andrà in onda ogni mercoledì sera su Rai2 in prima serata. In streaming sarà possibile seguire gli episodi sulla piattaforma RaiPlay. A partire dal giovedì su RaiPlay saranno presenti anche le repliche nella sezione dedicata.