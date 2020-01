Il molo rosso 2: trama della prima puntata, stasera su Rai2

Il molo rosso 2 arriva stasera su Rai2 alle 21:20 con la prima puntata della nuova stagione, trasmessa in Italia in anteprima assoluta. Ideata da Alex Pina, creatore de La Casa di Carta, Il molo rosso condivide con la serie Netflix anche il protagonista, "il professore" Alvaro Morte.

La trama del primo episodio di questa seconda e ultima stagione ci riporta dritti nelle indagini sulla morte di Oscar perchè verrà finalmente svelato il mistero. Quando Alejandra (interpretata da Verónica Sánchez) rivela a Veronica (interpretata dal volto di Irene Arcos) di essere la vedova di Oscar (Álvaro Morte), la sua confessione minaccia di spezzare per sempre la loro amicizia e la loro nuova relazione. Ma entrambe sono troppo coinvolte per tornare indietro: devono scoprire quale parte hanno avuto i loschi affari di Oscar nella sua morte e anche come la vita può andare avanti da sola.

Alejandra decide di intraprendere una sorta di viaggio di auto-liberazione. Allo stesso tempo, Verónica deve chiedersi dolorosamente quanto abbia contribuito alla crisi di Oscar. Insieme, le due donne raggiungono un nuovo equilibrio e senso della famiglia e con l'aiuto del tenente Conrado scoprono cosa si cela dietro la morte di Oscar.