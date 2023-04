Il meglio de Lo Show dei Record, su Canale 5 con Gerry Scotti: le anticipazioni della puntata del 30 aprile

Stasera 30 aprile su Canale 5, appuntamento con Il meglio de Lo Show dei Record. Nel programma, condotto da Gerry Scotti, anche in questa edizione abbiamo visto uomini e donne, provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidare i propri limiti. Lo Show dei Record è il programma tv ufficiale del Guinness World Records.

Stasera Canale 5 manda in onda i momenti più emozionanti dell'edizione 2023 appena conclusa del programma. Il Guinness World Record nasce nel 1955 come un libro, da allora edito annualmente, che raccoglie tutti i primati del mondo e di ogni genere. Si tratta di uno dei libri più venduti al mondo, pubblicato in oltre 100 paesi e tradotto in 37 lingue. Dalla versione cartacea nasce quella televisiva, presente in 35 paesi. In Italia ha esordito, su Canale 5 nel 2006.

Anche Gerry Scotti è detentore di un record ancora imbattuto: è il presentatore con più puntate condotte al mondo (1.690) del quiz Chi vuol essere Milionario.

Cosa Abbiamo visto in questa edizione: L'Autodromo di Monza ha ospitato nuovamente le prove in esterna, dove il pubblico ha avuto la possibilità di ammirare spettacolari imprese. L'inviato Umberto Pelizzari ha assegnato i record e narrato le storie dei partecipanti, mentre i giudici inviati dal quartier generale di Londra, Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre, insieme all'Ambassador Marco Frigatti, hanno certificato i vari primati ottenuti in studio.

La trasmissione ha incluso anche delle sfide tra performer, in cui due o più concorrenti si sono contesi un nuovo record impossibile. Tra le sfide hanno trovato spazio gli Strongmen e le Strongwomen.

In questa edizione, la prova del Palo Grasso, vista per l'ultima volta anni fa, è tornata con grande emozione. Si è trattato di un palo di 12 metri, cosparso di grasso, da percorrere nel minor tempo possibile senza cadere.

Ogni settimana, alcuni coraggiosi concorrenti hanno provato a portare a termine l'impresa e quello che ha avuto il tempo migliore ha dovuto sfidare Antonino Papa, attuale detentore del Guinness World Record dal 2015, nell'ultima puntata.

