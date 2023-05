Il Grifone, su Prime Video in streaming da oggi

Il Grifone, la nuova serie fantasy tedesca, sbarca su Amazon Prime Video con tutti gli episodi della prima stagione in streaming a partire da oggi 26 maggio 2023.

Il romanzo fantasy di culto di Wolfgang e Heike Hohlbein è un vero classico del genere. Prime Video ha rilasciato oggi l'epopea in sei episodi mozzafiato, riportandoci direttamente agli anni '90. I tre giovani Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) e Becky (Lea Drinda) scoprono il fantastico mondo chiamato "The Black Tower" a Krefelden nel 1994. In questo, il grifone, un mostro divoratore di mondi, guida un regno di terrore e soggioga senza pietà tutti gli esseri viventi. Mark sembra essere l'unico che può fermare il Grifone.

Ma non se la sente proprio di fare l'eroe: la scuola e il suo primo grande amore lo stressano già abbastanza. È solo quando il fratello di Mark, Thomas (Theo Trebs), viene rapito che gli amici devono partire per il mondo della "Torre Nera" e crescere più velocemente di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Ci sono altre storie sul mondo de Il Grifone (titolo originale Der Greif): oltre al romanzo stesso sono stati rilasciati una serie prequel intitolata Tales from the Black Tower e uno spin-off audio chiamato Der Greif: Die Vorboten. C'è anche qualcosa per i giocatori: New World è un gioco multiplayer online di Amazon Games.