Il giovane Montalbano, Il terzo segreto stasera su Rai1: la trama

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna Il giovane Montalbano, il commissario più amato della TV ma presentato qui ancora alle prime armi e alle prime indagini, appena arrivato al commissariato di Vigata e interpretato da Michele Riondino.

Trama complessa quella de Il terzo segreto per Salvo Montalbano, che si trova ad indagare su due casi molto diversi: l'omicidio di un giovane muratore albanese che nasconde il coinvolgimento della mafia e il furto misterioso della bacheca delle pubblicazioni matrimoniali del comune di Vigata. Ad aiutare il nostro giovane commissario c'è anche Catarella, che ha modo di dimostrare il suo coraggio. Va a finire che Montalbano si dimentica di Livia, che per ripicca decide di risvegliare la sua gelosia. E così Montalbano finisce per immaginarsi una tresca tra la sua fidanzata e il vice commissario "sciupafemmine" Mimì Augello...