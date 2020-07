Il giovane Montalbano 2: La stanza numero 2 stasera su Rai1, in ricordo di Andrea Camilleri

Il giovane Montalbano 2 torna eccezionalmente stasera su Rai1, alle 21:25, per rendere omaggio ad Andrea Camilleri: lo scrittore siciliano, "papà" dell'amatissimo commissario di Vigata, è scomparso esattamente un anno fa.

Michele Riondino e il suo commissario Montalbano ancora giovane e pieno di capelli si concedono, così, un doppio appuntamento in questa calda settimana di luglio. Dopo la puntata, in replica, di lunedì scorso, oggi arriva sulla rete ammiraglia RAI l'episodio La stanza numero 2, liberamente tratto dall'omonimo racconto di Andrea Camilleri, contenuto nella raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano, edita da Sellerio.

La trama anticipa che durante una passeggiata sul lungomare, Salvo Montalbano e la fidanzata si imbattono in un incendio scoppiato in un hotel. Tutti i clienti sono riusciti a mettersi in salvo, ad eccezione di uno, che è rimasto intrappolato tra le fiamme. Vano sarà l'intervento di Salvo: l'uomo morirà nella propria stanza e le indagini del commissariato di Vigata accerteranno che l'incendio è doloso.