Il commissario Montalbano: L'età del dubbio stasera su Rai1 in replica

Nono appuntamento con il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano: stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda l'episodio L'età del dubbio.

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio L'età del dubbio, nono appuntamento con le repliche primaverili dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

La trama di L'età del dubbio vede Montalbano alle prese con un'indagine che rischia di avere risvolti anche nella vita personale del commissario. Salvo (Luca Zingaretti) soccorre una ragazza che ha problemi con l'auto e che deve andare al porto turistico di Vigata dove ha un appuntamento con la zia. Quando finalmente arriva lo yacht della zia, in ritardo, perché l'equipaggio ha rinvenuto un cadavere in mare, la ragazza sparisce. Intanto il dottor Pasquano scopre che l'uomo ritrovato cadavere in realtà è stato avvelenato. A complicare il tutto ci si mette pure il tenente della Capitaneria di Porto (Isabella Ragonese) che aiuta Salvo nell'indagine. Si tratta infatti di una bellissima trentenne di nome Laura che fa perdere la testa al commissario.

L'età del dubbio è diretta, come tutte le altre puntate, da Alberto Sironi. L'episodio fa parte dei più belli del passato che Rai1 ha scelto per fare compagnia al pubblico della rete con le repliche, fino a mercoledì 22 maggio, sempre in prima serata.

Dove vederlo: L'età del dubbio sarà trasmesso su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere L'età del dubbio nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.