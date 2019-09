Il commissario Montalbano: La gita a Tindari stasera su Rai1 in replica

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:25 con La gita a Tindari, uno degli episodi più conosciuti della serie dedicata al commissario di Vigata, scelto dalla RAI per inaugurare il nuovo ciclo di repliche.

Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) dovrà fare i conti con un oscuro caso di omicidio: Nenè Sanfilippo, un picciotto di 21 anni, è stato freddato da un colpo di pistola mentre apriva il portone di casa. Qualche ora dopo si presenta in commissariato Davide Griffo, preoccupato perché non ha più notizie dei suoi genitori. Vuole l'autorizzazione a forzare la porta del loro appartamento. Con grande sorpresa il commissario Montalbano scopre che i coniugi Griffo abitano nello stesso stabile del ragazzo ucciso. Quando entrano nell'appartamento dei Griffo, lo trovano vuoto e in ordine. Montalbano scopre che hanno partecipato ad una gita organizzata a Tindari con altri anziani. Una foto scattata sul pullman li ritrae seduti nell'ultima fila, mentre il signor Griffo è girato a guardare attraverso il lunotto posteriore. Una Punto sembra seguire il pullman. E' leggibile la targa: la macchina è di Nenè Sanfilippo. Nell'appartamento di Sanfilippo sono state ritrovate una serie di videocassette con il proprietario a letto con diverse donne. Una di queste è la moglie del noto chirurgo Isgrò.

Pochi giorni dopo i Griffo vengono trovati uccisi in una casupola di campagna. Sembra chiaro che a compiere gli omicidi è stata la stessa mano.

La gita a Tindari è diretta, come tutte le altre puntate, da Alberto Sironi, scomparso all'inizio di agosto. Sarà trasmessa su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere La gita a Tindari nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.