Il commissario Maigret: annunciata una nuova serie TV sul personaggio di Georges Simenon

Le indagini del commissario Maigret, lo storico personaggio nato dalla penna di Georges Simenon, saranno al centro di una nuova serie TV prodotta da GSL, Playground e Red Arrow Studios International.

Nelle scorse ore è stato annunciato che Georges Simenon Limited ha firmato un accordo di licenza e coproduzione con Playground Entertainment per sviluppare insieme a Red Arrow Studios International una nuova serie drammatica sul commissario Maigret. La serie sarà basata sull'iconica serie di romanzi di Georges Simenon dedicati alle indagini del detective francese Jules Maigret. L'accordo di Playground con GSL si estende a tutti i 75 romanzi e 28 racconti basati sul personaggio in questione. Ricordiamo che i libri di Maigret hanno venduto oltre 600 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in più di 50 lingue.

Nel corso degli anni, Maigret è stato interpretato da diversi attori famosi, in film e serie TV, tra cui Richard Harris, Rowan Atkinson, Michael Gambon e Jean Gabin. In Italia, dal 1964 al 1972, la RAI ha prodotto Le inchieste del commissario Maigret, una serie televisiva interpretata da Gino Cervi. Il nuovo adattamento sarà prodotto da Colin Callender, David Stern e Scott Huff per Playground, Tim Gerhartz e Rodrigo Herrera Ibarguengoytia per Red Arrow Studios International e John Simenon e Hilary Strong per GSL. Red Arrow Studios International distribuirà la serie a livello internazionale.

"Essendo una delle raccolte di romanzi polizieschi più celebrate di tutti i tempi, è un privilegio collaborare con Playground e GSL allo sviluppo di una serie sull'iconico personaggio di Jules Maigret", ha dichiarato Tim Gerhartz, presidente e amministratore delegato di Red Arrow Studios International, aggiungendo: "Playground ha un'importante reputazione per aver proposto serie premiate e sorprendenti al pubblico internazionale e non vediamo l'ora di creare un adattamento fresco e distintivo che attirerà i fan storici di Maigret ma anche quelli nuovi".

Questo segna il primo importante accordo televisivo globale per GSL da quando International Literary Properties (ILP) ha acquisito una quota del 90%. Hilary Strong, CEO di ILP e direttore di GSL, ha dichiarato: "ILP è stata costituita per acquisire le migliori proprietà letterarie del mondo, per preservare la loro eredità e svilupparle in modo che storie meravigliose come quella di George Simenon continuino ad essere raccontate dalle voci più talentuose per portare divertimento nei decenni a venire. Sono entusiasta dell'opportunità di lavorare con GSL e John Simenon per far sì che ciò accada".