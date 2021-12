Il Collegio 6 in onda eccezionalmente stasera su Rai2: le anticipazioni della penultima puntata

Il Collegio 6 sbarca stasera su Rai2 alle 21:20, in via del tutto eccezionale, con la sua penultima puntata di stagione. Per i ragazzi del docu-reality gli esami di terza media sono ormai alle porte.

Le anticipazioni dell'appuntamento in onda in questo lunedì 13 dicembre 2021 ci svelano che, mentre Rubino, Ricorda e Cresta dovranno riconquistare la cravatta persa a causa delle loro insufficienze, per tutti arriverà il momento di due gare didattiche e di altrettante interrogazioni.

In cattedra, per mettere alla prova gli studenti: il professor Maggi, il professor Raina e la professoressa Petolicchio.

L'altra sfida della settimana sarà la recita in inglese di Cenerentola, guidata dall'insegnante di lingua straniera Denise Mcnee. A livello sportivo, invece, i Collegiali, saranno chiamati a partecipare ai Giochi della Gioventù e sarà anche l'occasione per ricordare le celebri gare di Giochi Senza Frontiere, il fortunato programma di origini francesi, che aveva lo scopo di rafforzare i rapporti tra i giovani di diversi Paesi la cui prima edizione andò in onda proprio nel 1977.