Il Collegio 6: i professori sono su Instagram, ecco i loro profili

Nella sesta edizione de Il collegio, un docu-reality della Rai narrato da Giancarlo Magalli e Simona Ventura, gli alunni della classe 1977 devono fare i conti con i celebri professori guidati dal preside Paolo Bosisio, già presenti nelle scorse edizioni, e con alcune nuove entrate.

Alessandro Carnevale

Alessandro Carnevale è il professore di Arte del docu reality, la sua passione per l'arte è nata quando era un ragazzino, tanto che ad oggi è stato inserito nella lista dei 500 artisti emergenti più interessanti al mondo dall'Art People Gallery di San Francisco.

Maria Rosa Petolicchio

Classe 1965, Maria Rosa Petolicchio è originaria di Salerno ed è una professoressa di matematica e scienze. Ha iniziato in questo settore nel 2001 e la sua esperienza ha arricchito il corpo docenti della scuola secondaria di Primo grado di Battipaglia.

Luca Raina

Luca Raina è un docente di lettere che collabora con il Politecnico di Milano per il quale ha curato due corsi sul Cloud Learning e ha ricoperto il ruolo di tutor per il master DOL. Autore di corsi dedicati all'uso delle OER e delle Web App per Scuolabook e Person, ha anche ideato il canale YouTube APP per PROF.

Andrea Maggi

Andrea Maggi è un personaggio televisivo, scrittore e attore italiano. Ha una laurea in Lettere e non è un attore professionista: nella vita fa l'insegnante di italiano. Si definisce un docente vintage e tradizionale che non ama urlare anche quando i suoi alunni commettono degli errori gravi.

Oltre ai nuovi insegnanti di educazione fisica e musicale e a quelli di inglese e di danza ci saranno anche dei corsi speciali tenuti da Roberta Sette (psicologa che parlerà di educazione sessuale), Marco Volante (psicologo che terrà un convegno con i genitori dei ragazzi) e Lorenzo Vignolo (regista alla guida del Progetto Cinema, grazie al quale gli studenti avranno la possibilità di scrivere e girare un cortometraggio).