Il collegio 5, terza puntata stasera su Rai2: anticipazioni

Stasera su Rai2 alle 21:20 torna Il collegio 5 con la terza puntata che ci riporta indietro fino al 1992. Dopo i colpi di scena (e gli ottimi ascolti) dei due appuntamenti precedenti, le punizioni sono dietro l'angolo per la classe parecchio indisciplinata ma (quasi) sempre compatta.

Le anticipazioni ci dicono che la terza settimana al Collegio Regina Margherita si apre con un'assemblea straordinaria di tutto il personale scolastico: la classe è in piena rivolta e il Preside vuole capire dai colleghi chi siano gli elementi più indisciplinati. Il malessere è generale, gli atti di ribellione sono all'ordine del giorno e i provvedimenti non tardano ad arrivare. Ristabilito l'ordine, il Preside comunica alla Classe 1992 che dovrà assentarsi per andare ad un convegno. Sarà così la professoressa Petolicchio ad assumere il ruolo di Preside Vicaria della scuola riportando tra le mura domestiche alcune regole dell'ordinamento scolastico degli anni '60.

Ma il rigore delle abitudini del passato provoca nei collegiali insofferenza e così l'insubordinazione dilaga, anche tra i più insospettabili. Durante le lezioni gli elementi di disturbo non sembrano placarsi, al punto da arrivare a infastidire una parte della classe e innescare inevitabilmente lo scontro tra gli stessi studenti. Che cosa architetterà la Preside Vicaria Petolicchio per ristabilire l'ordine tra i banchi?

Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, è basato sul format internazionale "Le Pensionnat - That'll teach'em" di cui la Rai ha acquisito i diritti. IL Collegio 5 è stato girato durante l'emergenza sanitaria e precedentemente al Decreto Legge n.125 del 7.10.2020. Il rispetto di protocolli, studiati appositamente, ha permesso di raccontare le storie dei ragazzi e di portare a termine il progetto in sicurezza.