Il Collegio 4, ultima puntata stasera su Rai2: anticipazioni

Il Collegio 4 torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la sesta e ultima puntata, ancora indietro nel tempo insieme ai protagonisti fino al 1982. Gli ascolti della scorsa settimana hanno confermato il record dell'edizione, fin qui la più vista da quando il format è arrivato in Italia: 2.530.000 spettatori e 11 punti netti di share.

L'ultima puntata, in onda oggi 26 novembre, sarà ancora una volta piena di colpi di scena, come preannunciano le anticipazioni. Il Preside aprirà la settimana degli esami con una piacevole sorpresa, ovvero l'annuncio della festa horror di fine anno. Prima, però, i collegiali dovranno studiare per superare gli esami, scritti e orali: il programma li aspetta in cortile. Spazio come sempre anche per le emozioni, grazie alla lezione del Prof. Maggi su Sandro Pertini e il suo appello ai giovani. Nelle lezioni di ripasso, come sempre accade, gli studenti si improvviseranno professori, per spiegare alla classe quello che hanno imparato (o dovrebbero aver imparato), e la Prof. Petolicchio si prenderà una piccola e divertente rivincita.

Gli esami riserveranno alcune sorprese, e non tutti i genitori potranno essere ugualmente orgogliosi dei loro figli. La festa di fine anno delle scuola, in pieno 1982, sarà molto emozionante per i ragazzi e le loro famiglie che finalmente si rincontreranno. Sarà possibile seguire la nuova puntata de Il Collegio 4 alle 21:20 su Rai2 oppure in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare gli episodi e le stagioni precedenti nella sezione On demand.