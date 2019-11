Il Collegio 4: terza puntata stasera su Rai2

Il Collegio 4 torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la terza puntata, ancora indietro nel tempo insieme ai protagonisti fino al 1982. La puntata della scorsa settimana ha confermato la preferenza del pubblico per il docu-reality, che ha totalizzato quasi 2,3 milioni di spettatori e 9,7% punti di share.

L'episodio di oggi, 5 novembre, vedrà gli studenti che hanno superato la seconda settimana di permanenza all'interno della struttura confrontarsi con tante novità. Prima tra tutte l'annuncio, da parte del Preside, di una gita scolastica che permetterà agli studenti di trascorrere una notte fuori dal collegio. Prima che i venti partecipanti possano rallegrarsi troppo, però, il Preside annuncia l'arrivo misterioso di due ragazzi nei pressi del cancello d'ingresso dell'istituto, e li sottopone a una difficile scelta morale, volta a testare la loro generosità d'animo.

Spazio anche per l'apprendimento e il divertimento tra sorprendenti lezioni di musica e competizioni calcistiche: i ragazzi, infatti, sulla scia dell'entusiasmo dei Mondiali di calcio del 1982, anno in cui è ambientata questa quarta stagione, affronteranno in casa la squadra di un altro istituto. Tra le novità con le quali si confronteranno i venti collegiali, poi, ci sarà anche la scoperta della street art. Il clima all'interno del collegio, però, non sarà sereno per tutti gli studenti: qualcuno, infatti, si metterà in guai molto seri, rischiando l'espulsione.