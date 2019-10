Il Collegio 4: seconda puntata stasera su Rai2

Il Collegio 4 torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la seconda puntata, ancora indietro nel tempo insieme ai protagonisti fino al 1982, dopo il debutto trionfale della scorsa settimana, in fatto di ascolti: uno share del 10.7% e oltre 2,4 milioni di telespettatori.

L'episodio di oggi, 29 ottobre, vedrà gli studenti che hanno superato la prima settimana di permanenza in Collegio, senza farsi espellere, alle prese con la loro prima lezione di informatica, con il nuovo docente Carlo Santagostino (Milano). E non poteva essere altrimenti nel giorno in cui anche la Rai festeggia l'Internet Day. Il loro viaggio negli anni '80 li porterà infatti a confrontarsi con un computer che non può navigare sul web e che ha una memoria di 64 kb, praticamente nulla rispetto ai 64 giga dei loro telefoni cellulari. Del resto gli anni '80 hanno visto l'entrata in massa dei computer e di tutta l'elettronica di consumo nelle nostre case: come reagiranno gli studenti a questo sorprendente incontro?

Sarà però l'Aerobica a suscitare nei collegiali le reazioni più varie: chi di loro riuscirà ad entrare nelle coloratissime tute indossate in quegli anni da "idoli" quali Jane Fonda e Barbara Bouchet? La new entry del corpo docenti, Valentina Gottlieb (Monza), sarà dunque per tutti i collegiali uno stimolo per entrare ancora di più nell'atmosfera di quegli anni, grazie alle sue lezioni di Aerobica. Spazio anche per le visite culturali: i collegiali andranno infatti a riscoprire la loro conoscenza del poeta e scrittore Gabriele D'Annunzio proprio nel luogo dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, il Vittoriale degli Italiani sul Lago di Garda. Gli studenti dovranno ripetere a memoria 'La pioggia nel pineto' proprio sulla tomba del poeta, rischiando, purtroppo, di essere espulsi dal Collegio in caso di errore.