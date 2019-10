Il Collegio 4: prima puntata della nuova stagione stasera su Rai2

Il Collegio 4 parte stasera su Rai2 alle 21:20 con la prima puntata, ancora accompagnato dalla voce narrante di Simona Ventura che in questa nuova edizione viaggerà indietro nel tempo insieme ai protagonisti fino al 1982.

Dopo l'exploit di ascolti e di consensi della critica delle prime tre stagioni, ambientate nel 1960, 1961 e 1968, il programma - esperimento televisivo e sociale di successo realizzato in collaborazione con Magnolia - Banijay Group - catapulterà 20 studenti negli eccessivi anni '80. I nuovi collegiali vivranno così fra i banchi di scuola del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco un po' del decennio in cui molti dei loro genitori probabilmente frequentavano la scuola media. Tra le novità di questa stagione: Simona Ventura che arricchirà il racconto attraverso i suoi ricordi e le sue emozioni legate a quel momento storico.

Il Collegio 4: ecco il cast della quarta edizione su Rai2!

Per il pubblico e per i 20 studenti sarà un viaggio attraverso il decennio che ha segnato intere generazioni. Gli '80 sono gli anni che ci hanno regalato l'aerobica, la breakdance e la Urban Art: novità che entrano nel curriculum degli studenti de Il Collegio 4, che le scopriranno con lo stesso stupore dei loro coetanei del 1982. Nell'anno in cui l'Italia è diventata Campione del Mondo, Il Collegio non può resistere alla tentazione di avere una propria squadra di calcio e mettere alla prova lo spirito agonistico degli studenti. Infine, la diffusione del video musicale e il successo planetario di Michael Jackson li motiveranno a cimentarsi in forme di ballo lontanissime da quelle dei loro predecessori degli anni '60. Al termine del percorso, i ragazzi saranno chiamati come sempre a sostenere l'esame per l'ottenimento della licenza media di fronte alla commissione costituita dai loro professori. Il giudizio finale, oltre a tener conto dell'esito dell'esame, comprenderà anche i voti ottenuti durante il corso di studi e la condotta generale tenuta dallo studente durante tutta la permanenza in collegio.

Questa foto èstata scattata nei mitici anni 80😍 Vivevo la vita in maniera giocosa e scanzonata sempre pronta a mordere ogni opportunità. Se come me avete voglia di fare questo incredibile tuffo nel passato,#ilcollegio è quello che fa per voi! Questa sera 21:20 @RaiDue pic.twitter.com/4KUBVgUKk9 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 22, 2019

Le anticipazioni della prima puntata: vedremo i 20 studenti giungere al collegio e varcare il cancello che li condurrà indietro nel tempo: i sorveglianti li accompagneranno in aula magna dove li attenderà la prima prova, il test di ingresso. Solo gli studenti più meritevoli conquisteranno la divisa del Collegio: per qualcuno la gioia di intraprendere questa nuova avventura verrà rovinata dalla paura di restarne fuori. È solo l'inizio di una settimana densa di emotività in cui non mancheranno i primi segnali di ribellione, per i quali il Preside si troverà costretto sin da subito a prendere provvedimenti.

Dal 16 ottobre è online anche Il Collegio off, uno spin-off digital con l'obiettivo di raccontare l'esperienza al Convitto Celana attraverso il punto di vista dei protagonisti della scorsa edizione del programma. Niccolò Bettarini e Valentina Varisco, meglio conosciuta sui social come Valeficent, intervistano, puntata dopo puntata, gli allievi de Il Collegio 1968, per rivivere insieme i momenti più belli della loro avventura, scoprire come è cambiata la loro vita dopo questa esperienza e quali saranno i loro progetti futuri. Le prime due interviste sono state pubblicate alle 15.30 di mercoledì 16 ottobre e venerdì 18 ottobre sul canale YouTube di RaiPlay, e sono state l'epilogo di un racconto iniziato negli stessi giorni alle 13.00 sui profili Instagram ufficiali di Rai2 e de Il Collegio. A partire dalla settimana corrente le interviste vengono pubblicate con due appuntamenti fissi il martedì e il venerdì.