Il cliente: perché Joel Schumacher scelse l'esordiente Brad Renfro come protagonista

Il regista decise di affidare la parte ad un undicenne che non aveva mai recitato in un film.

Uno dei grandi successi degli anni '90 è senza dubbio Il cliente, il film di Joel Schumacher tratto dall'omonimo romanzo di John Grisham. Il lungometraggio fu un grande successo di pubblico e permise a Susan Sarandon di vincere l'Oscar.

A riscuotere molti consensi fu anche il giovanissimo protagonista Brad Renfro nel ruolo di Mark Sway. Il regista Joel Schumacher decise di optare per Renfro per un motivo ben preciso e il risultato gli diede ragione. Il cliente sarà in onda stasera alle 23.15 su La7.

La scelta

John Grisham, il romanziere che scrisse Il cliente, voleva che Mark Sway fosse interpretato da un attore non professionista. Per questo motivo, la produzione organizzò diversi casting in molte scuole fino ad arrivare alla selezione di Brad Renfro.

Susan Sarandon in una scena de Il cliente

All'epoca, Renfro aveva solo 11 anni e nessuna esperienza cinematografica. La sua performance fu particolarmente apprezzata e lo spinse verso il successo e altri ruoli sul grande schermo.

La fine prematura

Purtroppo, la breve vita di Brad Renfro fu ricca di problemi legati alle dipendenze e l'attore, che recitò anche in Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn, si fece conoscere anche in film come Sleepers, L'allievo, Ghost World e The Informers, la sua ultima apparizione al cinema, al fianco di Winona Ryder, Kim Basinger, Mickey Rourke e Billy Bob Thornton.

Dopo vari problemi con le legge a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti, Brad Renfro morì a causa di un'overdose di eroina a soli 25 anni, dopo essere stato anche inserito nella lista dei migliori attori sotto i trent'anni dal magazine People.