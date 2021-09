Il castello della cerimonie: da stasera su Real Time la quinta stagione

Il castello delle cerimonie riapre le sue porte da stasera su Real Time alle 23:05 con la prima puntata della quinta stagione.

È passato più di un anno dall'ultima volta che i cancelli della Sonrisa di Sant'Antonio Abate si sono aperti ai partecipanti a un matrimonio, un battesimo o una comunione: le cerimonie sono ricominciate solo questa estate, a causa dello stop forzato derivante dalla pandemia. È tempo di tornare a lasciarci travolgere dall'allegria delle sfarzose feste organizzate dalla Famiglia Polese, pronta a stupirci con nuove storie, banchetti e imprevedibili idee.

Le inimitabili sale tornano a vivere in nuovi episodi, che andranno in onda ogni venerdì in seconda serata naturalmente su Real Time. Oltre all'organizzazione di matrimoni, comunioni, battesimi, anniversari e diciottesimi, gli abitanti della tenuta, capitanati da Donna Imma, continueranno ad animare le puntate con le loro avventure, che non smetteranno mai di stupire. Come sempre supportata dal marito Matteo Giordano, Imma sarà la padrona di casa e condividerà con i suoi ospiti tutte le emozioni e la voglia di ricominciare dopo un anno che ha messo a dura prova l'intera famiglia.

Il castello delle cerimonie (15 episodi da 30') è realizzato da B&B Film per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. La serie è disponibile dal 27 agosto in anteprima streaming su discovery+.