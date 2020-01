Il cantante mascherato, stasera su Rai1 la seconda puntata dello show: gli indizi

Il Cantante Mascherato torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la seconda puntata. Il nuovo e attesissimo talent game show, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, trainato dalla sua conduttrice Milly Carlucci, ha conquistato il pubblico italiano, aggiudicandosi la vittoria nella gara degli ascolti lo scorso venerdì.

Al fianco della conduttrice tornano i cinque giurati d'eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, hanno il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere in gara, tentativi che la scorsa settimana hanno generato momenti di ilarità e a volte addirittura imbarazzo.

In gara sono rimaste 7 maschere: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l'Angelo, il Barboncino e il Pavone, sotto le quali si celano otto personaggi molto famosi, la cui reale identità è completamente top secret. La scorsa settimana l'Unicorno è stato eliminato e ha così svelato la sua vera identità: sotto la maschera si nascondeva il volto di Orietta Berti.

Dopo le esibizioni, il cantante mascherato più votato sul profilo Instagram del programma e i prescelti dalla giuria verranno direttamente promossi alla puntata successiva. Gli altri due si sfideranno nel duello finale deciso solo dal televoto. Il cantante mascherato eliminato si toglierà la maschera, rivelando al pubblico la sua identità.

Solo pochissime persone che lavorano allo show conoscono davvero chi si nasconde dietro le maschere, i loro volti sono avvolti nel mistero persino nel backstage.

Tuttavia sono stati diffusi degli indizi, alcuni validi per l'intero gruppo - 46 partecipazioni al Festival di Sanremo e, di queste, 5 vittorie alla prestigiosissima kermesse canora, 250 milioni di dischi venduti, la conduzione di 70 programmi televisivi, ben 25 film, concerti in tutto il mondo, 107 album pubblicati e milioni di ore televisive - altri validi solo per le singole maschere.

Ed ecco, maschera per maschera, gli indizi diffusi attraverso le clip di presentazione:

Pavone : cerco solo di essere splendente. Sono l'esatto opposto della maschera che indosso. Grazie a questa maschera ho la mia grande occasione. Milly Carlucci ha aggiunto che è il concorrente più glamour

: cerco solo di essere splendente. Sono l'esatto opposto della maschera che indosso. Grazie a questa maschera ho la mia grande occasione. Milly Carlucci ha aggiunto che è il concorrente più glamour Mostro : sono troppo buono e non è sempre un bene. Per il mio lavoro ho perso alcuni momenti importanti della vita. Ho saputo reinventarmi

: sono troppo buono e non è sempre un bene. Per il mio lavoro ho perso alcuni momenti importanti della vita. Ho saputo reinventarmi Mastino : porta gli occhiali. Mi piace essere piacevolmente sopra le righe. Sono sempre stato più alto e grosso degli altri. Ho la passione per il buon cibo, il buon vino ma soprattutto mi piace la pizza

: porta gli occhiali. Mi piace essere piacevolmente sopra le righe. Sono sempre stato più alto e grosso degli altri. Ho la passione per il buon cibo, il buon vino ma soprattutto mi piace la pizza Coniglio : finalmente posso parlare d'amore. Quando c'è da lottare non scappo mai. La mia anima è tenera ma dentro di me batte un cuore rock

: finalmente posso parlare d'amore. Quando c'è da lottare non scappo mai. La mia anima è tenera ma dentro di me batte un cuore rock Barboncino : nella vita di tutti i giorni ho un approccio mascolino. Ho lavorato tanto nella vita. Ho una grande voglia di mettermi alla prova

: nella vita di tutti i giorni ho un approccio mascolino. Ho lavorato tanto nella vita. Ho una grande voglia di mettermi alla prova Leone : sono forte, sicuro e determinato. La libertà per me è tutto. Il mio tallone d'Achille non l'ho ancora scoperto

: sono forte, sicuro e determinato. La libertà per me è tutto. Il mio tallone d'Achille non l'ho ancora scoperto Angelo: pochi mi conoscono veramente per quello che sono. Sono meno demonio di quanto tutti non pensino. Ciò che penso mi si legge in faccia