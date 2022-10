Il Barone Rampante sta per essere adattato per la tv

Pare che Il Barone Rampante di Italo Calvino stia per ricevere un adattamento televisivo. In base a quanto recentemente riportato da Deadline, parrebbe che Lorenzo Mieli, celebre produttore di Bones And All di Luca Guadagnino, E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e della serie tv L'amica geniale, come per molti altri progetti, abbia acquisito i diritti per un progetto televisivo legato al Barone Rampante di Calvino.

Una foto di Italo Calvino

Mieli ha rivelato i suoi progetti in merito lunedì, durante una masterclass al London Film Festival, dove si trovava per presentare Bones And All ed Esterno Notte di Marco Bellocchio. Queste sono state le sue parole a Deadline in merito poco prima del suo panel: "Italo Calvino è in assoluto il più importante scrittore italiano del 20° secolo. Sono ossessionato dal suo lavoro da sempre e riuscire a ottenere questi diritti per me è già un risultato incredibile", per poi proseguire parlando del suo attuale progetto, "Il Barone Rampante è un vero classico e il compito di adattarlo in una serie è molto impegnativo e serio per me a livello creativo. Voglio trovare uno scrittore/regista che ami e capisca davvero Calvino e questo libro, e possa fare un lavoro creativo e incredibile tanto quanto quello che fece Calvino scrivendolo".

Mentre ce ne restiamo in attesa di nuovi dettagli sul progetto, vi ricordiamo che Il Barone Rampante ha vinto il prestigioso Premio Viareggio in Italia nel 1957, ed è l'opera di narrativa più venduta di Calvino insieme al suo romanzo del 1979 Se una notte d'inverno un viaggiatore.