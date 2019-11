IKEA Heights: una serie tv girata nei negozi IKEA... che non ne sa nulla

IKEA Heights è una serie tv girata nei negozi IKEA ritornata virale negli ultimi giorni dopo essere stata girata un decennio fa all'insaputa dei proprietari della famosa catena di negozi in California, e online le puntate stanno facendo impazzire gli spettatori.

Dal 2009 al 2010 in alcuni negozi, come quello di Burbank in California, le camere da letto, cucine e salotti prodotti dal colosso svedese sono stati scelti come location di una folle comedy ideata da Paul Bartunek e David Seger, produttori e showrunner di sette episodi.

I due filmmaker di Los Angeles per realizzare IKEA Heights sono riusciti a evitare la sicurezza dei negozi e girare le scene necessarie a dare vita a una soap opera in cui non mancano amori, tradimenti, omicidi e persino momenti horror in occasione di Halloween o scene in stile musical.

L'attrice Whitney Avalon, su Reddit, ha ricordato: "Dopo che la stampa ebbe informato IKEA di quello che stavamo facendo, le riprese degli ultimi episodi si sono fatte interessanti! Ci venne riferito che avevano le foto dei nostri personaggi nell'ufficio della sorveglianza. Quindi è stato molto divertente". Tra gli interpreti della comedy c'erano anche Randall Park, poi nel cast di The Interview, e Matt Braunger, un comico affermato negli Stati Uniti.

Seger aveva raccontato che il primo episodio venne realizzato in tre ore senza che nessuno interferisse, ma dopo alcune puntate sono iniziati i problemi e si è stati costretti a ricorrere ai piani sequenza, cercando di evitare il personale IKEA che aveva il compito di interrompere il lavoro del troupe e del cast.

Online è stato poi condiviso un documentario che parla di come è stata girata IKEA Heights e in cui Park ricorda: "Lo show era diventato così popolare, anche tra i dipendenti, che alcuni ci fermavano per dirci 'ragazzi, adoriamo lo show, però non potreste davvero restare qui".

Ecco il primo episodio dell'irresistibile comedy: