Idris Elba: 'Sono in terapia da un anno perché sono un maniaco del lavoro'

L'attore Idris Elba ha raccontato che è diventato dipendente dal lavoro, al punto da sentirsi più rilassato mentre è su un set o in studio rispetto ai momenti in famiglia, decidendo quindi di andare in terapia.

Idris Elba ha rivelato che sta andando in terapia dopo aver sviluppato delle abitudini poco salutari come attore, diventando dipendente dal lavoro.

L'attore ha spiegato la situazione durante un episodio del podcast Changes With Annie Macmanus , sottolineando quanto spazio abbia preso il lavoro nella sua vita quotidiana, arrivando al punto che si sente più rilassato mentre è impegnato rispetto a quando sta trascorrendo del tempo libero in famiglia.

I problemi dell'attore

Hijack: Idris Elba in azione sull'aereo

Parlando della situazione, Idris Elba ha raccontato che è in terapia da circa un anno e ha spesso compiuto delle riflessioni sul cambiamento: "Non è perché non mi piaccio o qualcosa di simile. Semplicemente perché ho delle abitudini non salutari che si sono realmente formate. E lavoro in un settore in cui vengo premiato per queste abitudini dannose. Mi lodano per quelle. Sono assolutamente un maniaco del lavoro e non è grandioso per la vita".

L'attore ha ribadito che trascorrere mesi e mesi distante da casa per lavoro ed essere sempre impegnato è qualcosa che gli ha causato dipendenza: "Nulla che è troppo estremo va bene, tutto ha bisogno di equilibrio. Ma sono premiato molto per essere dipendente dal lavoro. Quelli sono schemi che ho dovuto pensare: 'Devo modificarli'".

Troppo lavoro nella vita della star

Idris ha inoltre ricordato che ha come secondo lavoro quello come DJ e che avere uno studio di registrazione in casa non l'ha aiutato a concedersi delle pause: "Amo stare nello studio a casa mia. Apro il laptop e penso: 'Non so cosa fare oggi' e mi viene un'idea o creo qualcosa. E mi entusiasma quella sensazione e mi rilassa così tanto farlo. Potrei lavorare 10 giorni a un film, fare delle sequenze in apnea per sei minuti, e tornare e sedermi nello studio, sentendomi rilassato più di quanto mi sentirei se fossi sul divano con la famiglia, e non va bene. Questa è la parte in cui devo normalizzare quello che mi rilassa, non può essere solo lavoro ".