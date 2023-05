IBERMEDIA NEXT: presentata la nuova linea di sovvenzioni per progetti di animazione ai Quirino Awards

Al via le richieste per la nuova linea di sovvenzioni per progetti di animazione digitale IBERMEDIA NEXT presentata nell'ambito dei Quirino Awards.

L'iniziativa IBERMEDIA NEXT, nell'ambito del Programma IBERMEDIA e finanziata dai fondi NextGenerationEU, propone sovvenzioni fino a 150.000 euro e un programma di affiancamento del valore massimo di 95.000 euro. Questa nuova linea di sovvenzioni concerne l'animazione digitale o i film in live-action con un'elevata percentuale di animazione. Oggi, venerdì 12 maggio, inizia a decorrere il termine del bando sul nuovo sito web www.ibermedianext.com. Inoltre, nell'ambito dei Quirino Awards per l'animazione iberoamericana a San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), si terrà una presentazione per gli addetti ai lavori del settore a cui parteciperanno Víctor Herreruela (coordinatore dell'unità tecnica di Ibermedia) e José Luis Farias (produttore esecutivo dei Quirino Awards) e, per conto de La Liga de la Animación Iberoamericana, José Iñesta (direttore del Festival Pixelatl) insieme a Silvina Cornillón (responsabile Animation! Ventana Sur).

L'incontro si terrà alle 18.30 (ora delle Isole Canarie, UTC/GMT+1) nella Sala riunioni del Palacio Lercaro, nell'ambito del programma ufficiale degli eventi di questi premi, la cui nuova edizione, iniziata giovedì 11, proseguirà fino a sabato 13 maggio. Tale incontro, a cui da sei anni si danno appuntamento gli addetti ai lavori latino-americani, è una delle organizzazioni partner di IBERMEDIA NEXT, insieme a La Liga de la Animación Iberoamericana, formata dagli stessi Quirino Awards, dal Festival Pixelatl (Messico) e da Animation! Ventana Sur (Argentina). Sarà una nuova opportunità per conoscere nel dettaglio e direttamente dai suoi responsabili questo supporto senza precedenti di IBERMEDIA NEXT, le cui iscrizioni sono ora aperte.

Rafforzare l'inserimento delle nuove tecnologie nella creazione di opere di animazione Il termine per la presentazione delle richieste delle sovvenzioni di IBERMEDIA NEXT scadrà il 21 agosto 2023. Una linea pionieristica in cui sono ammissibili, tra l'altro, prototipi, teaser, pilot, cortometraggi o videoclip della durata minima di 5 minuti e che utilizzano nuovi strumenti tecnologici per l'animazione e/o strumenti open source nel loro sviluppo. Il risultato finale sarà rappresentato da contenuti audiovisivi tradizionali o da contenuti audiovisivi di realtà virtuale (VR), realtà estesa (XR) o realtà aumentata (AR). Si accettano progetti di animazione digitale o live-action, purché il filmato includa almeno il 75% di animazione.

Un'iniziativa innovativa del Programma IBERMEDIA, nell'ambito della componente "Spain, Audiovisual Hub of Europe" del Piano europeo di ripresa, trasformazione e resilienza, finanziato dai fondi NextGenerationEU.

Dopo un'attenta disamina del settore, queste sovvenzioni sono state concepite per rispondere alle esigenze di aziende e creatori dell'America Latina e dell'Italia operanti nel campo dei contenuti digitali e che, intenti a esplorare tutte le possibilità delle nuove tecnologie, hanno bisogno di trovare fondi per poter proseguire la loro attività creativa, stabilire una solida rete di contatti nel settore o essere presenti nei contesti appropriati per far conoscere il loro lavoro.

Networking in seno a IBERMEDIA NEXT PLAZA, il primo passo della presentazione delle richieste

Uno degli scopi di IBERMEDIA NEXT è, tra l'altro, quello di agevolare l'incontro tra gli addetti ai lavori. Ecco perché, sul suo sito web è reperibile lo strumento IBERMEDIA NEXT PLAZA per i professionisti: una piattaforma gratuita dove le aziende e le società di produzione spagnole, italiane o portoghesi possono conoscere altre aziende e creatori di tutti gli Stati aderenti al Programma IBERMEDIA. La registrazione a IBERMEDIA NEXT PLAZA sarà il primo passo per poter richiedere le sovvenzioni.

Al fine di fare comunità e condividere le conoscenze generate, IBERMEDIA NEXT cura anche la creazione e il mantenimento di un ampio archivio pubblico comprendente, tra i vari strumenti utili, una serie di video tutorial rivolti al settore dell'animazione e dei contenuti digitali, al fine di promuovere la professionalizzazione di nuovi talenti attraverso l'applicazione di nuovi strumenti tecnologici nei processi produttivi.

Affiancamento a creatori e progetti che va oltre l'assistenza finanziaria

Oltre a un contributo finanziario fino a 150.000 euro, i progetti audiovisivi selezionati nell'ambito di questa prima linea di sovvenzioni di IBERMEDIA NEXT usufruiranno anche di un programma completo di formazione, consulenza, promozione e divulgazione, per un valore massimo di 95.000 euro. Tali progetti, e le aziende e i professionisti che li curano, potranno avvantaggiarsi anche di opportunità di networking, con a possibilità di partecipare ad azioni promozionali nell'ambito degli eventi de La Liga de la Animación Iberoamericana (Pixelatl, Quirino Awards e Animation! Ventana Sur), oltre ad altri appuntamenti del settore.

La formazione e l'affiancamento ai progetti aderenti al bando - che comprenderà sia lezioni di gruppo e tutorial personalizzati in formato asincrono online, sia consulenza in presenza durante gli eventi de La Liga de la Animación Iberoamericana - avranno carattere privato e personalizzato. Un gruppo di consulenti e di professionisti di spicco selezionati da IBERMEDIA NEXT, curerà lo sviluppo di ogni progetto e offrirà servizi di consulenza ad hoc per ottimizzare gli approcci e aumentare le possibilità di successo all'interno del settore. Per adattarsi al meglio alle esigenze dei progetti selezionati, questo gruppo di consulenti altamente qualificati sarà scelto dopo la risoluzione del bando.

In pratica, il processo inizia con la ricerca di partner per il progetto sulla piattaforma di IBERMEDIA NEXT PLAZA, con la creazione del team e la presentazione della domanda entro il termine previsto. A deliberazione avvenuta, a novembre 2023, si potrà verificare lo stato di ogni candidatura sul sito Web www.ibermedianext.com. Nei prossimi mesi IBERMEDIA NEXT renderà noti i nomi dei membri del Comitato di valutazione dei progetti finalisti, preposti alla definizione delle linee strategiche del programma di formazione.

IBERMEDIA NEXT, un'iniziativa innovativa con nuove linee pilota nell'ambito del Programma Ibermedia

IBERMEDIA è un programma che stimola la coproduzione e il co-sviluppo di film e serie di fiction, documentari e animazione realizzati in una comunità di 23 Paesi: Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Spagna, Uruguay e Venezuela.

Dalla sua creazione nel 1998, il programma ha gestito 31 bandi di supporto finanziario, assegnando 1.099 sovvenzioni per la coproduzione di lungometraggi iberoamericani, 1.143 sovvenzioni per lo sviluppo/co-sviluppo di progetti audiovisivi; 43 sovvenzioni per lo sviluppo/co-sviluppo di serie; sovvenzioni per la promozione e la distribuzione di 292 film e per la proiezione di 298 film. Inoltre, sono state assegnate più di 3.390 sovvenzioni per la formazione a professionisti del settore in tutta l'America Latina.

IBERMEDIA NEXT è un'iniziativa del Programma IBERMEDIA creata per promuovere nuove linee pilota a sostegno di produzioni diverse da quelle aderenti alle linee classiche del Programma. Il bando è finalizzato all'applicazione di nuovi strumenti tecnologici nel campo dell'animazione digitale e dei contenuti ad alta percentuale di animazione. Fa parte della Componente 25 "Spain, Audiovisual Hub of Europe" del Piano europeo di ripresa, trasformazione e resilienza ed è finanziata con i fondi NextGenerationEU.

Si avvale inoltre della collaborazione dei Quirino Awards per l'Animazione Iberoamericana e de la Liga de la Animación Iberoamericana, di cui fa parte insieme ad Animation! Ventana Sur e il Festival Pixelatl. I Quirino Awards, la cui sesta edizione si tiene in questi giorni, dall'11 al 13 maggio a Tenerife, nati dall'esigenza di riconoscere i talenti dell'industria dell'animazione iberoamericana, generando legami e reti su entrambe le sponde dell'Atlantico e fungendo da cornice per un Forum di coproduzione e business.

La Liga de la Animación Iberoamericana è nata nel 2018 quale alleanza strategica per rafforzare la collaborazione e promuovere i creatori di tale regione. È promossa dai Quirino Awards, dal Festival Pixelatl (Guadalajara, Messico) e da Animation! Ventana Sur (Buenos Aires, Argentina) in risposta all'aumento delle coproduzioni internazionali tra le società di produzione iberoamericane, allo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale nella regione.