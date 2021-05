I soliti Ignoti, Valentina Bisti sbaglia il parente misterioso ma un dettaglio spiazza il pubblico

Piccolo giallo a I soliti Ignoti del 12 maggio. Valentina Bisti ha sbagliato il parente finale lasciando con un dubbio i telespettatori: fratello e sorella possono chiamarsi Alessandro ed Alexandra?

I soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus continua a catalizzare l'attenzione degli spettatori, con una media che supera i 4 milioni e che fa del game show il programma più visto nella fascia dell'access time. Ieri sera a giocare con il conduttore dell'ultimo Festival di Sanremo c'era Valentina Bisti, giornalista e conduttrice televisiva.

Il percorso di Valentina all'interno del gioco è stato molto buono. La giornalista è arrivata alla fase finale, quella del parente misterioso - che ieri sera era Alexandra - con 32mila euro e il montepremi anche questa volta sarebbe stato devoluto al Centro Astalli.

Valentina Bisti ha deciso di usare tutti gli aiuti a sua disposizione, dal rapporto di parentela al binocolo, e abbiamo così scoperto che Alexandra era la sorella di uno dei concorrenti. A questo punto il montepremi si è assottigliato, ma la cifra restava comunque interessante: 12.800 euro.

Alla fine Valentina Bisti ha scelto il concorrente numero 3 e subito è partito il jingle con il countdown, il momento di massima tensione in cui Amadeus rivela se il concorrente ha indovinato l'identità del parente misterioso. Purtroppo Valentina ieri sera ha sbagliato, il fratello di Alexandra era il numero 5, Alessandro, e il montepremi in beneficenza non è stato assegnato.

Qualcosa però non ha convinto il pubblico che segue il programma sui social. I telespettatori infatti hanno sollevato alcuni dubbi: fratello e sorella possono chiamarsi Alessandro ed Alexandra? "Non può essere il n. 3 che si chiama Alessandro, e il parente Alexandra", si legge su Twitter e ancora "hanno lo stesso nome, non poteva essere lui". I dubbi restano, ma il montepremi non è stato assegnato.