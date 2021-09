I soliti ignoti - Il ritorno: Amadeus da stasera su Rai1 con la nuova edizione del game show

Torna da stasera su Rai1 un appuntamento molto amato dal pubblico RAI: I Soliti Ignoti - Il Ritorno, il game show condotto da Amadeus, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, e che va in onda subito dopo il Tg1, alle 20.35.

La nuova edizione vedrà come concorrenti personaggi famosi che, in caso di vincita, devolveranno il montepremi in palio in beneficenza. Tra i concorrenti delle prime puntate ci saranno Alberto Matano, Antonella Clerici, Gigi e Ross, Francesca Fialdini, Bianca Guaccero, Cristiano Malgioglio e le sorelle Goggi, Loretta e Daniela.

Ogni sera, dal Teatro delle Vittorie di Roma, il concorrente in gioco dovrà cercare di abbinare agli otto "ignoti" le relative identità̀. Nel corso dell'indagine saranno come sempre indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. Più̀ identità̀ si indovinano, più̀ cresce il montepremi. In ogni puntata ci saranno in palio 250.000 Euro, che, nel gioco finale del "parente misterioso" potranno addirittura raddoppiare fino a 500.000 Euro, ma solo indovinando il parente misterioso il concorrente potrà vincere il montepremi accumulato.

Quest'anno, nel corso della partita, il concorrente avrà a disposizione un nuovo aiuto (che si aggiungerà ai tre indizi e all'incontro ravvicinato): la fotona, che gli consentirà di vedere una foto riguardante il passato dell'identità da indovinare.

Confermato, a dicembre, l'appuntamento in prime time con lo Speciale Telethon, che chiuderà, come di consueto, la maratona benefica, e rinnovato anche l'abbinamento con la Lotteria Italia: ogni giorno, a partire da ottobre, saranno comunicati i biglietti vincenti i premi giornalieri previsti dal regolamento della lotteria, mentre durante la puntata speciale in onda in prime time la sera del 6 gennaio verranno svelati quelli dei premi di prima categoria dell'estrazione finale.