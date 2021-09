I Sinistri Sei, quando arriverà lo spin-off di Spider-Man?

Ormai da anni un film sui Sinistri Sei, il celebre gruppo di villain di Spider-Man, è in fase di sviluppo in casa Sony, ma finora non abbiamo ancora visto nulla di davvero concreto in termini di produzione. Con l'arrivo di Venom e Spider-Man: No Way Home nelle sale, tuttavia, le possibilità che la pellicola possa finalmente vedere il suo corso aumentano sempre di più.

A sostenerlo è anche Anthony D'Alessandro di Deadline, che durante il podcast Hero Nation ha parlato dei piani di Sony Pictures, e di come ormai sia arrivato il tempo dei Sinistri Sei.

"Al di fuori della roba che stanno facendo adesso con Disney e il MCU, Sony ha sempre avuto la tendenza a tenere separati i suoi progetti Marvel" ha premesso "Ma con Venom: La Furia di Carnage andranno davvero a connettersi con l'universo di Spider-Man che stanno creando assieme a Disney. E so che uno dei loro obiettivi, da tempo, è quello di realizzare un film su I Sinistri Sei, ed è un po' il progetto che tutti stiamo aspettando, la loro versione dei cattivi dell'universo di Spider-Man".

Come ricorda Comicbook, ai microfoni di Variety il Presidente di Sony Pictures Motion Picture Group Sanford Panitch aveva detto che "È dura perché credo che questi sono quei tipi di progetti a cui bisogna lavorare senza avere i riflettori puntati addosso. Non sono pronti finché non sono pronti, e Kraven ne è un grande esempio, perché non abbiamo affettato i tempi. In quel caso avremmo potuto realizzarlo anche tre anni fa, ma adesso abbiamo una sceneggiatura fantastica, J.C. Chandor [il regista] è la scelta giusta, e abbiamo trovato la star del film perché era destino: abbiamo visto questo suo film, Bullet Train, e abbiamo capito che Aaron Taylor-Johnson sarebbe stato perfetto".

Perciò, riguardo all'avvicinarsi nel tempo di un film sui Sinistri Sei, Panitch affermava, con fare misterioso: "Sarebbe forte, non è vero?".

Secondo voi quando vedremo I Sinistri Sei al cinema in una pellicola a loro dedicata?