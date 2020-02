I Simpson protagonisti del corto proiettato prima di Onward

I Simpson saranno al centro del nuovo cortometraggio prodotto per Disney/Pixar che verrà proiettato prima di Onward, il film animato la cui uscita nelle sale è slittata al 16 aprile in Italia a causa del Coronavirus.

La longeva serie animata creata da Matt Groening s'inserisce nella tradizione Pixar di proiettare un corto prima dell'inizio del film e per la prima volta non si tratterà di un prodotto proveniente dalla stessa major d'animazione. Playdate with Destiny, il nuovo cortometraggio de I Simpson è stato annunciato su Instagram, si concentrerà su Maggie e sarà probabilmente ambientato in una zona bellissima dell'Europa, una città costiera dalla splendida architettura.

La tradizione del cortometraggio Pixar che anticipa i lungometraggi sopravvive da diversi anni, nonostante Toy Story 4 ne fosse privo e Coco ne presentasse uno basato su Frozen. Gli Incredibili 2 era invece anticipato dal bellissimo corto Bao, vincitore dell'Oscar assegnato dall'Academy al miglior cortometraggio d'animazione.

Del resto non è la prima volta che un cortometraggio de I Simpson funge d'apertura per un film d'animazione: nel 2012 Maggie Simpson: The Longest Daycare venne proiettato in apertura del film L'era glaciale 4: Continenti alla deriva.

Onward - Oltre la magia è stato presentato in questi giorni al Festival di Berlino. Racconta la storia di due fratelli elfi che iniziano un viaggio allo scopo di riportare in vita il padre per un solo giorno e trascorrere del tempo con lui dato che scomparve troppo presto. Diretto da Dan Scanlon, nel cast vocale originale ci sono Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer.