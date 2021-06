I segreti della corona: stasera su La7 la docu-serie che racconta la famiglia reale britannica

Stasera su La7 alle 21:15 va in onda la prima parte de I segreti della corona, la docu-serie britannica in 8 puntate che porta gli spettatori in un viaggio alla scoperta della vita della famiglia reale inglese, in tutta la sua grandezza ma anche attraverso le sue numerose controversie.

Ogni puntata - stasera, dalle 21:15 alla mezzanotte circa, andranno in onda le prime 4 - si concentra su alcuni membri della famiglia reale, analizzando le storie personali come "punto d'accesso" ai grandi problemi della monarchia. Gli episodi esamineranno la tensione tra amore e dovere, il volto mutevole della monarchia, i più grandi attori della famiglia reale inglese, senza tralasciare, naturalmente, il lato privato.

The Royals Revealed - I segreti della corona ripercorrerà le storie pubbliche e private dei reali più amati e chiacchierati del mondo per chiedersi cosa potrebbe riservare loro il futuro? Come sono dietro l'immagine pubblica? Fino a quella che forse, soprattutto oggi, è la domanda dalla risposta più complicata: qual è il ruolo che ciascuno svolge, nel pubblico ma soprattutto nel privato, nei fatti che hanno scosso e continuano a scuotere la famiglia reale nel profondo?