I Ricchi e Poveri tornano stasera su Rai1 con lo speciale A grande richiesta - Che sarà sarà

Stasera su Rai1, alle 21:25, appuntamento con i Ricchi e Poveri per il terzo appuntamento del ciclo di eventi speciali "A Grande Richiesta". Una vera e propria festa con cui la RAI celebra la carriera - vissuta al top delle classifiche - dello storico gruppo, protagonista della pop music da oltre cinquant'anni, famoso in Italia e nel mondo, grazie all'inossidabile freschezza e contemporaneità del suo messaggio musicale.

A grande richiesta - Che sarà sarà è una serata evento condotta da Carlo Conti, che ne firma anche la Direzione Artistica. Al centro dello show la Reunion dei Ricchi e Poveri, progetto ideato e realizzato da Danilo Mancuso per riportare il gruppo alla sua formazione originaria, e i loro successi, autentici evergreen che sfidano il tempo e passano da una generazione all'altra, con tonalità nuove e rinnovato appeal.

Proprio su questo "ponte musicale" che unisce il passato al presente, passeggerà Carlo Conti insieme ai Ricchi e Poveri, per rivivere e condividere emozioni con chi da sempre li segue e li ama e chi, per questioni anagrafiche, si è avvicinato solo di recente alle loro canzoni.

Una gioiosa e rara armonia tra generazioni che coinvolge chi ha assistito ai loro esordi, i ragazzi e i bambini che oggi postano su Instagram le loro libere interpretazioni di "Mamma Maria" o "Sarà perché ti amo". Una serata di musica, canzoni, ricordi e progetti con i Ricchi e Poveri, che ritornano, dopo il successo della performance sanremese dello scorso anno, nella loro formazione originale: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

La Reunion, partita dal palco dell'Ariston, ha coinciso con i 50 anni dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo e con il successo del brano "La prima cosa bella". Nel corso della serata, l'ascolto di tanti successi eseguiti dai Ricchi e Poveri, anche in compagnia di ospiti e amici, da Al Bano a Roberto Vecchioni e Ivan Urgant (il conduttore di "Ciao 2020", l'innovativo programma della tv russa trasmesso interamente in italiano la notte di Capodanno), in un racconto che abbraccia passato e presente e proietta il repertorio nel futuro.