I re del luna park: in arrivo dal 30 novembre la docuserie su Sky Documentaries e NOW

Prenderà il via il 30 novembre, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, la docuserie in quattro episodi intitolata I re del luna park prodotta da Ballandi e diretta da Marco Pellegrino, ideatore e autore del progetto insieme a Giulio Beranek, che ne è anche interprete, e Daniela Mitta.

Sugli schermi si seguirà la vita quotidiana, le passioni e le difficoltà dei Monti Condesnitt, una delle famiglie di giostrai pugliesi più famose e fra le ultime che continuano a difendere una tradizione che sembra destinata a sparire.

Cosa racconta I re del luna park

La docuserie è stata realizzata in un periodo di tempo di 12 anni e racconta le vere vicende dei personaggi che hanno ispirato il romanzo Il figlio delle rane, pubblicato da Bompiani, che è stato scritto a quattro mani da Marco Pellegrini e Giulio Beranek.

I Monti Condesnitt sono una delle ultime famiglie pugliesi di giostrai, fieri custodi della tradizione del Luna Park itinerante, un mestiere di spirito libero, all'insegna di legami forti e radici in continua migrazione tra sagre e feste di paese.

Negli anni '80, mentre il Luna Park raggiunge il culmine della popolarità, la Sacra Corona Unita si insinua nella vita dei Monti Condesnitt, sfruttando il biglietto omaggio come strumento di ricatto e controllo. La criminalità locale compie pressioni su tutte le famiglie di giostrai, approfittando di un sistema in cui l'intimidazione e la corruzione coinvolgono perfino le istituzioni.

La frattura generazionale tra i Monti Condesnitt emerge lentamente, ma inevitabilmente, quando Amilcare, unico figlio maschio, decide di affrancarsi dal controllo paterno e intraprendere un percorso che potrebbe rivelarsi pericoloso: viaggiando tra i Balcani e l'Italia, Amilcare si lega a personaggi oscuri e a traffici di armi, e in breve tempo costruisce una rete criminale tanto efficace quanto devastante per il nome della famiglia.

Il giovane porta avanti i suoi affari, nonostante il dissenso della sua famiglia e la sofferenza causata, mentre la criminalità pugliese si riorganizza in alleanze sempre più potenti e brutali. Nel corso degli anni, la famiglia di giostrai, una volta ammirata e rispettata, si trova così sempre più isolata, segnata dalle indagini della polizia e dalla crescente ostilità delle bande rivali. La tensione familiare si intensifica tra chi vuole preservare la tradizione e chi, come Amilcare, persegue il potere e il denaro a qualsiasi costo.

Nella docuserie sono coinvolti anche Ketty Monti Condesnitt, Vladimir Beranek, Amilcare Monti Condesnitt, e Manola Monti Condesnitt.