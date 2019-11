I ragazzi dello Zecchino d'Oro: il film stasera in TV su Rai1

Va in onda stasera su Rai1 alle 21:25 il film per la TV I ragazzi dello Zecchino d'Oro, un omaggio alla manifestazione canora per bambini più famosa del nostro Paese, con Matilde Gioli e Maya Sansa.