I Promessi Sposi tornano in TV: il romanzo di Alessandro Manzoni diventerà una serie TV della Rai

Nel 2013 torneranno I Promessi Sposi in una nuova serie TV della Rai: la notizia è stata data oggi da Roberto Sessa, produttore di Picomedia. Il romanzo storico pubblicato da Alessandro Manzoni tra il 1825 e il 1827, ha già avuto tre trasposizioni televisive, compresa quella del trio Marchesini-Lopez-Solenghi.

I Promessi Sposi sono arrivati per la prima volta in televisione nel 1967, quando i televisori erano realmente 'piccoli schermi' e quando il colore non era ancora arrivato. Lo sceneggiato, così si chiamava il prodotto prima di diventare fiction, vedeva Nino Castelnuovo e Paola Pitagora nei panni di Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Fu un successo clamoroso, circa venti milioni di spettatori rimasero incollati davanti al teleschermo per seguire le vicende del matrimonio che non si doveva fare.

Ora la Rai ci riprova, la notizia è stata data da Roberto Sessa, produttore di Picomedia: "è in fase di sceneggiatura - scritta da Francesco Piccolo, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, lo stesso gruppo autore per La Storia da Elsa Morante che sta realizzando Francesca Archibugi I Promessi Sposi, sul set nel 2023, si vedranno sulla Rai che con Rai Fiction produce insieme a noi, Beta Film e al coproduttore francese Thalie Images proprio come per La Storia - ha detto in una dichiarazione rilasciata all'ANSA - Sarà una versione certamente filologica di Manzoni, ma allo stesso tempo molto moderna e saprà parlare anche alle nuove generazioni".

La serie sarà divisa in otto puntate, come lo sceneggiato di Sandro Bolchi, ognuna di 50 minuti.

La seconda trasposizione televisiva del romanzo di Manzoni è del 1987, con Alberto Sordi nelle vesti di Don Abbondio e Danny Quinn e Delphine Forest in quella dei promessi sposi.

La terza, la più iconica, è quella di Marchesini-Lopez-Solenghi, il trio fu capace di mettere in piedi una parodia del romanzo e dei precedenti adattamenti che mise d'accordo critica e pubblico. La miniserie comprendeva cinque episodi, il primo catturò l'attenzione di più di 14 milioni di spettatori.