I giocattoli della nostra infanzia 3, su Netflix in streaming da oggi!

I giocattoli della nostra infanzia 3 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: in scena arriva la terza stagione del docu-show del gigante streaming che racconta i pezzi forti dell'infanzia delle scorse generazioni.

Lo show, dal titolo originale The Toys That Made Us, nasce come webserie grazie a Brian Volk-Weiss. I primi quattro episodi in assoluto sono finiti su Netflix nel dicembre 2017, i successivi nel maggio 2018. La serie si sofferma sulla storia dei giocattoli più importanti: da He-Man a Barbie, da G.I. Joe ai LEGO e Transformers, passando per Hello Kitty. In questa nuova stagione troviamo altre 'vecchie' glorie: Power Rangers, Tartarughe Ninja, My Little Pony e il Wrestling.

La scorsa estate è stato annunciato anche lo spin-off della serie, andando a toccare un altro elemento pop e 'nostalgico' molto caro agli utenti Netflix: The Movies That Made Us, ovvero I film della nostra infanzia, porterà in scena puntate speciali probabilmente dedicate a Ritorno al futuro, Dirty Dancing, Ghostbusters e molto altro. Alla regia ancora Brian Volk Weiss, fondatore e CEO di Nacelle Company, che produrrà lo spin-off insieme a Cisco Henson, Ben Frost e Jay Chapman.

I giocattoli della nostra infanzia 3 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.