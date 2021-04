I Flintstones: in fase di sviluppo la serie sequel Bedrock per Fox

Fox è al lavoro sullo sviluppo di una nuova serie animata ideata come sequel del cult I Flintstones ed Elizabeth Banks è coinvolta nel progetto.

I Flintstones - Gli antenati potrebbe avere una serie sequel: Fox ha annunciato lo sviluppo di un progetto animato destinato a un pubblico adulto intitolato Bedrock. L'attrice e produttrice Elizabeth Banks sarà coinvolta nella creazione dello show e darà voce al personaggio chiamato Ciottolina.

L'attrice Elizabeth Banks, secondo quanto riporta il sito di Deadline, è impegnata nello sviluppo del nuovo progetto da alcuni anni in collaborazione con Warner Bros Animation. Circa dieci anni fa Seth MacFarlane aveva ideato un potenziale reboot della serie Gli Antenati, senza però ottenere il via libera alla produzione da parte di Fox.

La storia raccontata in Bedrock avrà come protagonista la famiglia Flintstone venti anni dopo quanto raccontato nella serie originale, con Fred ora alle prese con la pensione e Ciottolina che inizia una propria carriera. Gli abitanti di Bedrock, inoltre, dovranno fare i conti con le nuove fasi dell'evoluzione.

Il pilot verrà scritto da Lindsay Kerns, già autrice per Jurassic World: Nuove Avventure.

In un film televisivo prodotto da ABC e andato in onda nel 1993 il personaggio che avrà la voce di Elizabeth Banks veniva mostrato mentre lavorava per un'agenzia pubblicitaria e dopo aver sposato Bamm-Bamm. La coppia si trasferiva a Hollyrock, città ispirata a Hollywood.

Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment ha ricordato che la serie Gli antenati, prodotta da Hanna-Barbera, ha anticipato show come I Simpson e I Griffin, lasciando un segno indelebile nel mondo delle serie animate.