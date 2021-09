I Fatti Vostri: Salvo Sottile e Anna Falchi debuttano oggi su Rai2 con un'edizione completamente rinnovata

UPDATE : Il debutto de I Fatti Vostri è rimandato per via di uno sciopero RAI che ha modificato la regolare messa in onda di molti programmi TV.

Nel corso della giornata vi informeremo su altri possibili cambiamenti in palinsesto, che per il momento riguardano tutte le edizioni dei TG (a eccezione delle principali), Unomattina, Storie Italiane, I Fatti Vostri, Agorà ed Elisir.

La nuova edizione de I Fatti Vostri, in onda da oggi su Rai2 alle 11:10, nasce sotto il segno del rinnovamento, a cominciare dalla nuova coppia di conduttori: saranno Salvo Sottile e Anna Falchi ad accompagnare gli spettatori fino alle 13:00.

Accanto a loro, nel programma di Michele Guardì e Giovanna Flora, ci saranno il professor Umberto Broccoli, Emanuela Aureli e Paolo Fox. L'orchestra sarà diretta dal maestro Stefano Palatresi.

Per quest'anno ci saranno anche nuove rubriche: con "le lettere al Comitato" si darà la possibilità ai telespettatori di affacciarsi al famoso balcone per esporre desideri, sogni o bisogni ai quali la piazza cercherà di dare riscontro; "Ci Pensa Patty" è la rubrica dedicata ai consigli di una vera esperta di piccoli e grandi problemi casalinghi quotidiani.

E poi Paolo Fox con l'immancabile oroscopo attribuirà ogni giorno le stelle ai singoli segni e il venerdì farà la classifica dei segni più fortunati.

I padroni di casa Salvo Sottile e Anna Falchi gestiranno i momenti topici della trasmissione e si avvarranno della simpatia di Emanuela Aureli che darà anche voce ai personaggi più famosi del mondo dello spettacolo.

Il Professor Broccoli racconterà i grandi momenti della storia, ma anche teatro, televisione, cinema e il costume del nostro Paese. Non mancherà il divertimento con il nuovo gioco della Fattoria: partecipando alla rottura di speciali porcellini-salvadanaio, i telespettatori da casa si potranno aggiudicare fino a 500 euro in gettoni d'oro e un super premio da 1000 euro.

Ogni giorno, infine, gli aggiornamenti meteo in tempo reale con il colonnello Morico.