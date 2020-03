I Fatti Vostri: i Pooh presentano la loro canzone per Bergamo stamattina su Rai2

Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio, due pezzi degli storici Pooh, saranno ospiti di Giancarlo Magalli, a I Fatti Vostri stamattina alle 11 su Rai2, per presentare la loro canzone dedica per Bergamo, duramente colpita dal coronavirus.

Roby Facchinetti ha composto una canzone ispirata allo scatto dei camion dell'Esercito con a bordo le salme delle vittime è diventato il simbolo del dramma che sta vivendo la sua terra. Si intitola Rinascerò, rinascerai e i proventi dei download e dei diritti d'autore ed editoriali saranno devoluti all'ospedale Papa Giovanni XXIII per l'acquisto di attrezzature mediche. Si parlerà poi del caso delle maschere da sub trasformati in respiratori ospedalieri con il medico che ha avuto l'idea Renato Favero, e Cristian Fracassi, un ingegnere dell'azienda di Ancona che la sta realizzando.

Continuerà poi il viaggio di Giancarlo Magalli tra i personaggi più amati dal pubblico al tempo del coronavirus. Il grande Edoardo Vianello racconterà la sua nuova vita in casa. Conosceremo le storie di due sportivi: Rachele Somaschini, pilota di rally, campionessa italiana ed europea, ha 26 anni e ha la fibrosi cistica. Un appello particolare il suo, dato che da sempre è costretta a usare mascherine, a lavarsi continuamente le mani e a disinfettare tutto. E poi la storia di Maxime Mbanda, giocatore della Nazionale di Rugby ora impegnato in prima linea a Parma nella lotta al coronavirus come volontario della Croce Gialla.