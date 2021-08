I Fantastici - Fly2Tokyo, la serie con Bebe Vio in streaming su RaiPlay

Da oggi venerdì 6 agosto in esclusiva su RaiPlay arriva I Fantastici - fly2tokyo, la nuova serie in streaming di Claudio Moretti, prodotta da "Stand by me" e dal produttore creativo Simona Ercolani, con la regia di Emanuele Pisano e la partecipazione di Bebe Vio.

Dieci puntate in boxset da 15 minuti ciascuna, più una speciale da 40', che racconteranno le storie di altrettanti atleti paralimpici, pronti a lanciarsi nella scommessa di qualificarsi alle Paralimpiadi di Tokyo. Un sogno che appartiene ad ogni atleta, che però acquista un valore ancora più importante nel caso degli sportivi diversamente abili, per i quali la lotta per conquistare una medaglia coincide con quella per riconquistare la propria vita. Gli 11 ragazzi protagonisti della serie sono campioni nelle discipline di atletica leggera, nuoto, sitting volley, scherma in carrozzina, triathlon e basket in carrozzina. Hanno talento, ma non basta. Per vincere la loro sfida dovranno essere "fantastici". Chi di loro ce la farà?

Il progetto "fly2tokyo" prende corpo da un'idea di Bebe Vio, che ha deciso di seguire il percorso sportivo di 10 ragazzi dell'art4sport team (derivato dall'Associazione art4sport ONLUS, fondata nel 2009 dai genitori di Bebe) in vista delle Paralimpiadi che si disputeranno dal 24 agosto al 5 settembre. La scommessa è di portare almeno 6 di questi atleti fino alla qualificazione. Da qui nasce la serie proposta su RaiPlay, nella quale troviamo undici storie vere di altrettanti ragazzi fantastici che inseguono il loro sogno. Non è importante chi arriva alla meta ma è importante far sì che sempre più persone possano affezionarsi al mondo Paralimpico. Ognuno racconterà il suo percorso, fatto di preparazione, impegno, gare per la qualificazione ed emozioni per le vittorie e delusione per le sconfitte subìte.

Oltre a Bebe Vio, gli altri atleti coinvolti nel progetto sono Emanuele Lambertini (scherma in carrozzina), Edoardo Giordan (scherma in carrozzina), Francesca Fossato (sitting volley), Riccardo Bagaini (atletica leggera), Marco Pentagoni (atletica leggera), Lorenzo Marcantognini (atletica leggera). E ancora Davide Obino (basket in carrozzina), Vittoria Bianco(nuoto), Veronica Plebani (triathlon), Ambra Sabatini (atletica leggera). Le puntate hanno una durata media di 15 minuti, ad eccezione della prima (40 minuti), che ha come protagonista Bebe Vio e la sua Associazione art4sport.

Si tratta del primo prodotto originale di RaiPlay dedicato al mondo della disabilità, in ambito sportivo. Un'ulteriore testimonianza di quanto la piattaforma Rai sia sensibile nel proporre contenuti inclusivi che offrono spunti di riflessione ed approfondimento.