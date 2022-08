I Fantastici 4: Matt Shakman regista del film Marvel?

Il nuovo film dedicato alle avventure dei Fantastici Quattro sembra abbia trovato il suo regista: Matt Shakman, secondo il sito The Direct, sarebbe stato scelto dalla Marvel.

Per ora l'indiscrezione pubblicata da The Direct non è stata confermata e non resta che attendere per scoprire se le indiscrezioni sono fondate.

Matt Shakman ha già diretto per la Marvel la serie WandaVision, oltre ad aver firmato episodi di show come Il Trono di Spade, Mad Men, The Boys, Fargo e Succession.

Il nuovo film sui Fantastici 4 avrebbe dovuto essere diretto da Jon Watts che ha però rinunciato al progetto alcuni mesi fa dopo aver realizzato per la Sony i tre film con star Tom Holland dedicati alle avventure di Spider-Man.

Attualmente non si conoscono nemmeno i nomi dei protagonisti del film, anche se John Krasinski è stato mostrato nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

L'appuntamento per vedere i Fantastici Quattro nelle sale cinematografiche è previsto per l'8 novembre 2024.