I diari di Esther, su RaiPlay in streaming da oggi

Le tre stagioni della serie animata I diari di Esther saranno disponibili da oggi 21 gennaio 2022 in anteprima su RaiPlay e dal 26 febbraio su Rai Gulp!

Le tre stagioni della serie animata I diari di Esther saranno disponibili dal 21 gennaio 2022 in anteprima in streaming su RaiPlay e dal 26 febbraio su Rai Gulp.

Come vivono, cosa sognano, cosa provano i giovani della nostra epoca? Esther si sta affacciando all'adolescenza e affida il racconto della sua vita e del mondo che la circonda ai suoi diari segreti. Qui annota pensieri ed emozioni che la accompagnano nel mai semplice passaggio dall' essere bambina a giovane ragazza. La serie è un vero e proprio viaggio nella vita quotidiana di Esther: i dieci anni nella serie 1, gli undici anni nella serie 2 e infine i dodici anni nella serie 3.

Le stagioni 2 e 3 saranno disponibili su RaiPlay rispettivamente a febbraio e a marzo. Protagonista è lo sguardo scanzonato della preadolescente che in brevi pillole animate racconta se stessa, la sua famiglia, la scuola, gli amici e tutti i temi dell'attualità, cercando un filo conduttore per la lettura del mondo che la aspetta e che sembra sfuggirle di continuo. Ma forse il miglior punto di riferimento dovrà cercarlo proprio dentro di sé.

La serie francese per ragazzi è un fedele adattamento della graphic novel "Les Cahiers d'Esther" di Riad Sattouf, che ne ha curato la sceneggiatura trattando un tema complesso come l'adolescenza con estrema cura e sensibilità.