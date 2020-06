I Can't Breathe: l'emozionante video tributo a George Floyd di MTV e Viacom

MTV, Comedy Central e le altre emittenti di Viacom hanno mandato in onda il video 'I Can't Breathe', un emozionante tributo a George Floyd.

I Can't Breathe è l'emozionante video trasmesso da MTV, VH1, Comedy Central e le altre emittenti di Viacom come tributo a George Floyd , proponendo per 8 minuti e 46 uno schermo nero che riporta solo la frase pronunciata dall'uomo prima di morire e alcune indicazioni utili per chi vuole aiutare o informarsi.

La programmazione delle emittenti americane è stata interrotta nella giornata di lunedì per trasmettere il filmato creato per sostenere il movimento Black Lives Matter.

La durata del video è la stessa del tempo trascorso da George Floyd mentre veniva tenuto a terra con violenza dall'agente Derek Chauvin a Minneapolis prima di morire nonostante stesse chiedendo aiuto e dichiarando che non riusciva a respirare.

I network televisivi di proprietà di Viacom hanno condiviso il messaggio sulle proprie pagine social dichiarando: "Per 8 minuti e 46 minuti, interromperemo le trasmissioni come tributo a George Floyd. Dedichiamo questo tempo alle vittime della brutale violenza della polizia e al potente movimento che lotta per la giustizia".

Nickeolodeon, rivolgendosi a un pubblico più giovane, ha invece condiviso un messaggio in cui sottolinea il proprio sostegno alla "giustizia, uguaglianza e diritti umani".

Il post ripete poi i diritti dei ragazzi: "Avete il diritto di essere visti, ascoltati e rispettati come cittadini del mondo. Avete il diritto di un mondo che sia pacifico. Avete il diritto di essere trattati con uguaglianza, a prescindere dal colore della vostra pelle. Avete il diritto di essere protetti dalla violenza, dall'ingiustizia e dall'odio. Avete il diritto a un'educazione che vi prepari a occuparvi del mondo. Avete il diritto alle vostre opinioni e ai vostri sentimenti, anche se gli altri non sono d'accordo".