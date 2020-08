Hudson & Rex: il commissario Rex torna da stasera su Rai3 nella serie remake canadese

Il commissario Rex torna da stasera su Rai3, in Hudson & Rex, la serie tv canadese che è remake della produzione austriaca degli anni '90 dedicata a uno dei due pastori tedeschi più famosi nella storia del piccolo schermo.

Hudson & Rex andrà in onda con due episodi ogni giovedì alle 21.20, da oggi, 13 agosto, al 3 settembre. Da stasera verranno trasmessi i restanti 8 episodi della prima stagione - composta in totale da 16 puntate -, a un anno di distanza dalla messa in onda dei primi 8 (tutti disponibili in streaming su Raiplay), e in attesa che venga completata la produzione della stagione 2. Protagonisti delle vicende sono il detective Charlie Hudson, interpretato dall'attore John Reardon, e il pastore tedesco Rex, suo fedele compagno, partner nelle indagini e nella soluzione dei casi.

Charlie Hudson è un detective di Major Crimes del dipartimento di polizia di St. John che, cresciuto leggendo romanzi gialli, ha sempre desiderato diventare un detective della polizia. Charlie si trova in partnership con Rex dopo che K9, il precedente poliziotto che lavorava con Rex, è deceduto e Rex era stato destinato a essere soppresso. È allora che Hudson incontra il pastore tedesco e decide di tenerlo con sé salvandolo dalla morte. Scelta indovinatissima perché il naso e le orecchie acutissime del cane si rivelano fondamentali per aiutare il detective a portare avanti e risolvere i casi assegnati. Hudson e Rex sono coadiuvati nelle indagini dal sovrintendente Joseph Donovan, dal capo della scientifica Sarah Truong e dallo specialista IT Jesse, tutti presenti in ogni episodio.

La prima stagione, girata nell'ottobre 2018 a Saint John's, nella provincia di Terranova e Labrador, inizia qualche tempo dopo il ritorno di Hudson proprio a St. John's, sua città natale, in seguito al divorzio dalla moglie. Per il ruolo del cane poliziotto è stato scelto Diesel vom Burgimwald, quindicesimo discendente dello storico commissario Rex.