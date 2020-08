Hudson & Rex: il cane della serie è un "discendente" del primo commissario Rex

Nella serie canadese Hudson & Rex, remake della celebre serie austriaca degli anni novanta, il cane che affianca il detective è il quindicesimo discendente del pastore tedesco che ha recitato nel primo commissario Rex.

Il commissario Rex è stata una delle serie più seguite degli anni '90, una produzione austriaca che si impose in tutta Europa. In Italia, nel 2008, fu prodotto anche Rex un sequel ambientato nel nostro paese. La serie canadese Hudson & Rex invece è un remake dell'originale e ha in comune con il primo commissario Rex una strana curiosità: il cane è un discendente del primo commissario Rex. Il suo nome è Diesel vom Burgimwald ed è il quindicesimo discendente del cane pastore tedesco protagonista del telefilm austriaco. Diesel vom Burgimwald, come tutti gli attori, si è dovuto sottoporre ad un provino e a una dura sessione di allenamenti prima di essere scelto. Nel telefilm compaiono anche i suoi nipoti Izzy e Iko.

Hudson & Rex è andata in onda per la prima volta in Canada il dal 25 marzo 2019 su Citytv ed è stata rinnovata per una seconda stagione. Charlie Hudson (John Reardon) è un detective di Major Crimes del dipartimento di polizia di St. John che è cresciuto leggendo romanzi gialli e ha sempre desiderato diventare un detective della polizia. Charlie si trova in partnership con Rex dopo che K9, il precedente poliziotto che lavorava con Rex, è deceduto e Rex era destinato a essere soppresso. È allora che Hudson incontra il pastore tedesco e decide di tenerlo con sé salvandolo dalla morte. Scelta indovinatissima perché il naso e le orecchie acutissime del cane si rivelano fondamentali per aiutare il detective a portare avanti e risolvere i casi assegnati. Hudson e Rex sono coadiuvati nelle indagini dal sovrintendente Joseph Donovan, dal capo della scientifica Sarah Truong e dallo specialista IT Jesse, tutti presenti in ogni episodio.