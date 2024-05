House of the Dragon: il creatore anticipa la scena più brutale della seconda stagione

Il creatore anticipa una delle scene più attese della prossima stagione di House of the Dragon.

Una delle scene più attese della prossima seconda stagione di House of the Dragon si chiama Blood and Cheese (Sangue e Formaggio). Senza anticipare troppo, Blood and Cheese è uno dei momenti più brutali del romanzo Fuoco e sangue. È talmente efferato da rivaleggiare con "Le nozze rosse" de Il trono di spade. Persino il co-creatore di House of Dragon, Ryan Condal, è rimasto colpito dalla scena dopo averlo letta per la prima volta.

Ricordo di averlo letto e di aver pensato: "George ha superato se stesso nel suo essere George e nel tentativo di dare una profondità a certi personaggi", ha detto Condal a Den of Geek. "Non è una storia che fa stare bene. Come nell'originale GoT, ci sono momenti di vera speranza e umanità che risplendono attraverso la cupezza. Ma è quasi la cupezza a rendere validi questi aspetti".

House of the Dragon: una scena del finale di stagione della serie

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di House of the Dragon?

Ambientata 200 anni prima degli eventi de Il trono di spade, la serie spin-off racconta l'ascesa e la caduta della Casa Targaryen, che culmina con una guerra civile familiare nota come "La danza dei draghi". House of the Dragon è basato sul romanzo di George R.R. Martin Fuoco e sangue.

Il cast di House of the Dragon comprende Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Graham McTavish, Matthew Needham, Phia Saban, Bethany Antonia e Phoebe Campbell.

Tra le nuove aggiunte al cast della seconda stagione figurano Abubakar Salim nel ruolo di Alyn di Hull, Gayle Rankin nel ruolo di Alys Rivers, Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Tom Taylor nel ruolo di Lord Cregan Stark, Simon Russell Beale nel ruolo di Ser Simon Strong, Freddie Fox nel ruolo di Ser Gwayne Hightower, Ser Alfred Broome, Tom Bennett nel ruolo di Ulf, Kieran Bew nel ruolo di Hugh e Vincent Regan nel ruolo di Ser Rickard Thorne.